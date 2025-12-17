Por qué EE. UU. renovó la alerta sobre el tráfico aéreo sobre Venezuela

Internacional

Por qué EE. UU. renovó la alerta sobre el tráfico aéreo sobre Venezuela

EE. UU. ha renovado la alerta para aerolíneas que operan en espacio aéreo de Venezuela, al instarlos de que deben "actuar con cautela".

|

time-clock

Vuelos sobre Venezuela

Una pantalla que muestra información sobre vuelos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela, el 27 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El pasado 16 de diciembre, Estados Unidos renovó la alerta para las aerolíneas que operan en el espacio aéreo de Venezuela.

Por medio de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se instó a las aeronaves y aerolíneas a operar “con cautela” en el cielo de Venezuela.

Según la FAA, ha habido un “empeoramiento de la situación de seguridad y aumento de la actividad militar en el sector”.

La advertencia fue la misma que EE. UU. emitió el mes pasado.

LECTURAS RELACIONADAS

JetBlue Curazao

¿Colisión de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Venezuela? Esto reveló un piloto de JetBlue

chevron-right
Donald Trump Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos llamada

Llamada “cordial”: Maduro y Trump hablan en medio de operativos militares en el Caribe

chevron-right

Tras la primera alerta de la FAA, varias aerolíneas cancelaron o ajustaron sus vuelos hacia Venezuela, ante lo que la agencia calificó como una situación “potencialmente peligrosa”, tanto en el espacio aéreo venezolano como en áreas del sur del Caribe.

Esto provocó reacciones como la de la aerolínea panameña Copa, que anunció una extensión de la suspensión de vuelos desde y hacia Caracas hasta el 15 de enero.

La alerta se renovó debido a varias circunstancias. Una de las más recientes fue la reportada por un piloto de la aerolínea JetBlue, quien afirmó que su aeronave estuvo cerca de colisionar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela.

Además, la advertencia se emitió un día después de que EE. UU. confirmara tres ataques consecutivos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Pacífico y el Caribe.

LECTURAS RELACIONADAS

Colombia's President Gustavo Petro delivers speech during the inauguration of a Multi Campus of the Escuela Nacional del Deporte University at the Siloe slum in Cali, Colombia on November 21, 2025. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Vuelos cancelados hacia Venezuela: Petro exige a la Unión Europea reactivarlos tras cierre ordenado por Trump

chevron-right
Un escuadrón de aviones K8W de la Fuerza Aérea Venezolana sobrevuela una localidad de Aragua. (Foto Prensa Libre: AFP)

Tensión por advertencia de Trump sobre espacio aéreo venezolano: Operador ruso redirige vuelos a Cuba

chevron-right

En el Congreso, senadores y representantes sometieron el martes a altos funcionarios de seguridad nacional del presidente Donald Trump a un intenso interrogatorio sobre los ataques que se llevan a cabo desde hace más de tres meses contra embarcaciones en la zona, lo que hace temer una escalada militar con Venezuela.

Lea también: La incautación del petrolero venezolano revela lo que Cuba hace con el crudo

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump EE. UU.  Nicolás Maduro Tendencias mundiales Venezuela Vuelos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS