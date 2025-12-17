Por qué EE. UU. renovó la alerta sobre el tráfico aéreo sobre Venezuela

El pasado 16 de diciembre, Estados Unidos renovó la alerta para las aerolíneas que operan en el espacio aéreo de Venezuela.

Por medio de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se instó a las aeronaves y aerolíneas a operar “con cautela” en el cielo de Venezuela.

Según la FAA, ha habido un “empeoramiento de la situación de seguridad y aumento de la actividad militar en el sector”.

La advertencia fue la misma que EE. UU. emitió el mes pasado.

Tras la primera alerta de la FAA, varias aerolíneas cancelaron o ajustaron sus vuelos hacia Venezuela, ante lo que la agencia calificó como una situación “potencialmente peligrosa”, tanto en el espacio aéreo venezolano como en áreas del sur del Caribe.

Esto provocó reacciones como la de la aerolínea panameña Copa, que anunció una extensión de la suspensión de vuelos desde y hacia Caracas hasta el 15 de enero.

La alerta se renovó debido a varias circunstancias. Una de las más recientes fue la reportada por un piloto de la aerolínea JetBlue, quien afirmó que su aeronave estuvo cerca de colisionar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela.

Además, la advertencia se emitió un día después de que EE. UU. confirmara tres ataques consecutivos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Pacífico y el Caribe.

En el Congreso, senadores y representantes sometieron el martes a altos funcionarios de seguridad nacional del presidente Donald Trump a un intenso interrogatorio sobre los ataques que se llevan a cabo desde hace más de tres meses contra embarcaciones en la zona, lo que hace temer una escalada militar con Venezuela.

