Vuelos cancelados hacia Venezuela: Petro exige a la Unión Europea reactivarlos tras cierre ordenado por Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la Unión Europea (UE) ordenar la normalización de los vuelos hacia Venezuela, tras el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump, quien advirtió que el espacio aéreo del país suramericano “permanecerá cerrado en su totalidad”.

La advertencia ha generado preocupación entre pasajeros con vuelos pendientes, especialmente desde España, donde las consultas se han multiplicado en redes sociales.

Petro pidió a la UE multar a las aerolíneas que no restablezcan sus operaciones y solicitó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar a una reunión para evaluar lo que calificó como un cierre aéreo “completamente ilegal”.

Aunque el mandatario no detalló el acuerdo mencionado, la UE y la CELAC firmaron en Santa Marta una declaración que reafirma el compromiso con el cumplimiento del derecho internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Aerolíneas españolas mantienen cancelaciones

En Europa, la advertencia de Trump ha elevado la incertidumbre de los viajeros. Las compañías españolas permanecen a la espera de si la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) prorrogará el aviso emitido el 24 de noviembre, vigente hasta este lunes, que desaconseja volar hacia Venezuela.

Air Europa confirmó que canceló sus dos frecuencias Madrid–Caracas del 2 de diciembre y advirtió en X que sus vuelos hacia y desde Venezuela seguirán cancelados si la situación no mejora. Para atender a los usuarios afectados, habilitó cambios de fecha gratuitos hasta el 28 de febrero de 2026, cambio de ruta sin costo hacia Medellín, Bogotá o Panamá, además de vales o reembolsos.

En el caso de Iberia, la aerolínea emitió una política de flexibilización, que permite modificar fechas de viaje hasta el 28 de febrero de 2026 para boletos adquiridos antes del 26 de noviembre.

El panorama se complicó con el anuncio del Ministerio de Transporte y el INAC de Venezuela, que revocó las licencias de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol. Sin embargo, el alcance total de esta medida aún no está claro.

Según el profesor Romà Andreu, de la EAE Business School, la suspensión de vuelos se debe al notam emitido por la autoridad española, que señala el riesgo de operar en la zona. Estas notificaciones, explicó, pueden ser obligatorias o recomendatorias, y en caso de ser ignoradas, las aerolíneas asumirían responsabilidad ante incidentes. Considera que la medida es “correcta” para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones, y prevé que la situación “se suavizará con el tiempo”.

Conectividad en descenso

La aerolínea Plus Ultra también informó que mantiene su operación suspendida hasta conocer si la autoridad española prorroga el notam. Los últimos vuelos procedentes de Caracas llegaron a Madrid el 24 de noviembre, uno de Air Europa y otro de Plus Ultra. Desde entonces, no hay vuelos regulares entre ambos países.

Las cancelaciones podrían afectar a unos 15 mil pasajeros semanales, según fuentes del sector, en una temporada de alta demanda debido a la cercanía de la Navidad.

Mientras tanto, en Venezuela, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar continuó operando con normalidad el fin de semana, recibiendo vuelos desde Barbados, Bogotá, Panamá, Curazao y La Habana. Aerolíneas como Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena, Avior y la estatal Conviasa mantienen sus operaciones.

La tensión se da en medio de recientes bombardeos estadounidenses en el Caribe, que han dejado decenas de muertos y que Washington justifica como parte de su estrategia contra el narcotráfico, señalando a autoridades venezolanas y al presidente Nicolás Maduro.