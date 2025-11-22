EE. UU. emite alertas por vuelos a Venezuela y aerolíneas comienzan a suspender viajes  

La disputa entre el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y la administración de Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro, alcanzó otro nivel tras una advertencia que obliga a las aerolíneas a suspender los vuelos comerciales hacia el país sudamericano.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en inglés), anunció el pasado viernes que los viajes a Venezuela representan un “riesgo potencial”, detallando que esto incluye a todo tipo de aeronaves en diversas altitudes.

La sugerencia que hizo la FAA es que todos los vuelos que tengan como destino Venezuela serán reportados, con al menos 72 horas de anticipación, dando detalles completos del itinerario de vuelo como medida de seguridad.

Estas advertencias se hacen después que el gobierno de Trump designara al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional, liderada, según Estados Unidos, por el propio presidente Nicolás Maduro.

Iberia cancela vuelo

La aerolínea española Iberia canceló este sábado 22 de noviembre sus vuelos comerciales a Venezuela -el primero de ellos estaba previsto para el próximo lunes- e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones.

Iberia adoptó esta decisión en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas, que también están cancelando sus vuelos a Venezuela por la situación en el país, informaron a EFE fuentes de la compañía.

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Expertos militares de Estados Unidos y Venezuela analizan qué podría ocurrir si el conflicto escalara a un enfrentamiento armado. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En su comunicación, la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", explica el texto.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.