¿Fue hallado muerto? qué se sabe hasta ahora del sospechoso del tiroteo en una Universidad de Brown, EE. UU.

Las autoridades de Estados Unidos informaron el pasado 18 de diciembre que el sospechoso de un tiroteo en la Universidad Brown fue hallado sin vida.

Los detalles proporcionados por las autoridades indican que el presunto responsable era un hombre de 48 años, de nacionalidad portuguesa, y estudiante de dicha universidad, ubicada en Providence, Rhode Island.

La Policía afirma que, además de ser el autor del tiroteo en el que murieron dos estudiantes, también habría sido responsable de la muerte de un físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en su vivienda en Boston.

Según Óscar Pérez, jefe del Departamento de Policía de Providence, el sospechoso fue identificado como Claudio Neves-Valentie y “se habría quitado la vida la noche del jueves”.

Su cuerpo fue hallado, según las autoridades, en un depósito del estado de New Hampshire, junto a dos armas de fuego.

Antes de que se encontrara el cadáver, las autoridades ya habían anunciado la identificación del sospechoso.

🚨 Unraveling the Enigma: Claudio Neves-Valente, the Portuguese Physics Prodigy Who Vanished. Born '77 in Torres Novas, PT. Crushed nat'l physics olympiads (3rd '94, 2nd '95), repped Portugal at IPhO '95 in Oz. IST whiz kid, TA '98-00... then poof! Flees to Brown '00, ghosts… pic.twitter.com/3madAIrkKG — Richard Marshall (@RichMarshall) December 19, 2025

“Esta noche, los vecinos de Providence pueden finalmente respirar con un poco más de tranquilidad”, declaró el alcalde Brett Smiley a los periodistas durante una conferencia el pasado jueves.

Sin embargo, el alcalde no brindó detalles sobre los motivos que habrían llevado a Valentie a cometer los ataques en las dos instituciones.

“La investigación preliminar que empezó en la ciudad de Providence nos llevó a esa conexión”, afirmó el oficial Pérez.

El tiroteo en Brown ocurrió el sábado, en un edificio del campus de esa universidad, donde los estudiantes presentaban exámenes.

