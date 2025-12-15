El video, el relato y los detalles del tiroteo en una universidad de Rhode Island donde dos estudiantes fallecieron

El pasado 13 de diciembre se registró un tiroteo en una universidad ubicada en Providence, Rhode Island, en el que dos estudiantes murieron y otras nueve personas resultaron heridas.

Las autoridades informaron posteriormente sobre la captura de un presunto sospechoso, pero este 15 de diciembre confirmaron que será liberado, ya que lo consideran “una persona que no es de interés en el caso”.

“Creo que es justo decir que no hay bases para considerarlo una persona de interés”, afirmó el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha.

De acuerdo con testigos y con la policía, un hombre armado entró a la universidad mientras varios estudiantes presentaban sus exámenes.

Brett Smiley, alcalde de Providence, afirmó que de los nueve heridos, uno está en condición crítica, siete se encuentran estables y uno ya fue dado de alta.

Además, las autoridades indicaron que continúan la búsqueda del tirador; sin embargo, no revelaron detalles de la investigación ni las acciones que emprenderán.

“Obviamente, tenemos un asesino allá afuera, francamente, y por lo tanto no vamos a revelar los planes”, afirmó el fiscal Neronha.

"Empezó a disparar"

Uno de los profesores que presenció el ataque dio su testimonio al medio CNN y señaló que antes de que comenzara a disparar, el docente dijo que vio al tirador.

“Estaba de pie en el aula, y él entró por detrás, así que nos miramos. En cuanto ocurrió, miré a mis alumnos y les hice un gesto para que pasaran al frente del aula. Luego, simplemente me agaché”, dijo el docente Joseph Oduro.

El profesor explicó que el tirador entró al aula, levantó su arma y, antes de disparar, gritó algo que ni Oduro ni los alumnos pudieron entender.

“No sé qué dijo, y ninguno de los otros estudiantes sabe qué dijo, y entonces empezó a disparar”, afirmó el docente.

Además, la policía publicó un video de diez segundos en el que se observa al sospechoso mientras camina por una calle desierta. El tirador presuntamente vestía ropa oscura y llevaba una máscara de camuflaje gris.

