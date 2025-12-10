Quién es el sospechoso del tiroteo en una universidad de Kentucky donde un estudiante falleció

El pasado 9 de diciembre se reportó un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky, que dejó a un estudiante muerto y a otro en estado crítico.

De acuerdo con medios como CNN, el tiroteo ocurrió durante la semana de exámenes finales, poco antes del inicio de las vacaciones de invierno.

El sospechoso, según los medios, es un hombre de 48 años, originario de Indiana, a quien las autoridades ingresaron en la cárcel regional del condado de Franklin.

También se indicó que el sospechoso no era estudiante de la universidad.

Además, el hombre está acusado de homicidio y asalto en primer grado, según la Policía.

🚨BREAKING: Kentucky State University in Frankfort shooting leaves multiple injured, suspect arrested.



Governor Andy Beshear: "We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are aware of some injuries. We will share more… pic.twitter.com/ETmOIomjcJ — AJ Huber (@Huberton) December 9, 2025

Debido a este suceso, los exámenes finales y las actividades en el campus universitario fueron suspendidos.

"Los estudiantes pueden regresar a casa si así lo desean. Se comunicarán instrucciones adicionales tan pronto como sea posible", afirmó la universidad mediante un comunicado.

Suspect ID’d in Kentucky State University shooting that killed one student, injured another https://t.co/BZmLdyf3Ml pic.twitter.com/jV3tsbjEue — New York Post (@nypost) December 10, 2025

El subdirector de la Policía, Scott Tracy, afirmó que los agentes lograron neutralizar al sospechoso después de que se efectuaron los primeros disparos.

Las autoridades agregaron que ninguno de los policías del campus disparó su arma y calificaron el hecho como "terrible".

Detallaron que el tiroteo ocurrió a las 15.10 horas, frente a la residencia Whitney M. Young Jr.

Lea también: Buscan a sospechoso de tiroteo en L. A. en el que murieron 3 niños: ¿De cuánto es la recompensa?