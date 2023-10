30 disparos: videos muestran cómo fue el mortal tiroteo en Florida durante una fiesta de Halloween

Dos personas murieron, una en el lugar de los hechos y la otra en un centro asistencial del lugar. Además 18 personas quedaron heridas en la calle.

La balacera comenzó por una pelea callejera entre dos grupos. En los videos se puede ver que un integrante de uno de los bandos porta un arma de fuego.

La información fue confirmada por el jefe del Departamento de Policía de Tampa, Lee Bercaw.

En uno de los videos se puede ver a varios hombres peleando y discutiendo en la calle, mientras otros intentan detenerlos. Uno de los jóvenes que viste pantalón blanco y sudadero negro saca un arma y dispara.

Además circula otro video de otra persona que estaba en el lugar también portaba arma de fuego. Se puede ver que camina del lugar de los hechos con la pistola en mano mientras la carga.

Two killed, eighteen injured in Ybor City shooting in Tampa Florida last night.#Halloween2023 #TampaBay #Tampa #Florida pic.twitter.com/qLZgEMVJAk

— Trends on X (@X_TrendsX) October 29, 2023