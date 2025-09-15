Asesinato de Charlie Kirk, ADN, nota y confesión apuntan a un solo sospechoso: Tyler Robinson

El FBI confirmó que los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk coinciden con el sospechoso Tyler Robinson, detenido la semana pasada tras una persecución de 33 horas.

El director de la agencia, Kash Patel, declaró que el material genético encontrado en una toalla que envolvía el arma homicida y en un destornillador abandonado en el lugar del crimen corresponde a Robinson, de 22 años, quien permanece bajo custodia y enfrentará cargos formales por asesinato en los próximos días.

El FBI señaló que la evidencia apunta a que Tyler Robinson, con supuestos vínculos ideológicos de izquierda, está relacionado con el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk en Utah, un caso que ha desatado intensas reacciones en redes sociales debido a la identidad transgénero de su pareja y al trasfondo político del crimen.

El ataque y la evidencia hallada

Según las autoridades, el sospechoso disparó desde una azotea con un rifle de francotirador, impactando a Kirk en el cuello con una sola bala durante un evento en la Universidad en Utah el pasado miércoles.

Patel detalló que también se halló evidencia forense de una nota escrita presuntamente por Robinson antes del ataque, en la que expresaba su intención de “eliminar” a Kirk. Aunque la nota fue destruida, fragmentos de ella fueron recuperados en la casa familiar del acusado.

Tyler Robinson, perfil

Robinson, descrito como un estudiante brillante y proveniente de una familia mormona, fue entregado a las autoridades por su propio padre.

Según el gobernador de Utah, Spencer Cox, mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y mostraba afinidad con una ideología izquierdista.

El sospechoso compartió sus planes en un grupo de la red social Discord, lo que llevó a la apertura de varias líneas de investigación.

Hasta ahora, Robinson se ha negado a cooperar, a diferencia de su pareja, quien ha colaborado “de manera increíble” con los investigadores, según Cox.

Charlie Kirk: figura conservadora influyente

Charlie Kirk, de 30 años, era el fundador del grupo político juvenil Turning Point USA y un aliado cercano del presidente Donald Trump, quien confirmó su asistencia al funeral programado para el próximo domingo, 21 de septiembre, en un estadio de Arizona.

Padre de dos hijos y reconocido por su fuerte presencia en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, Kirk se caracterizaba por sus posturas conservadoras y sus críticas al movimiento por los derechos transgénero.

Sus intervenciones en debates universitarios solían ser ampliamente difundidas en plataformas digitales.

Reacciones y polémicas en redes

El hecho de que la pareja sentimental de Robinson sea transgénero ha sido utilizado por comentaristas de extrema derecha para avivar el debate sobre los ataques perpetrados por personas trans en Estados Unidos.

Casos recientes, como el tiroteo en una iglesia de Minneapolis en 2024 y el ataque a una escuela cristiana en Nashville en 2023, fueron recordados en este contexto.

Por otro lado, en foros de izquierda circularon rumores de que Kirk había hecho comentarios antisemitas.

Sin embargo, el diario The New York Times aclaró que estas declaraciones fueron sacadas de contexto y que Kirk las había mencionado como ejemplos de discursos que debían ser censurados.