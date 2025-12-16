FBI revela imágenes del sospechoso del tiroteo en una universidad de EE. UU. mientras se intensifica su búsqueda

El FBI ha divulgado nuevas imágenes del atacante que perpetró un tiroteo en una universidad de Brown, en el que dos estudiantes murieron el pasado 13 de diciembre.

Desde entonces, la búsqueda del sospechoso continúa y se ha intensificado por parte de las autoridades, que publicaron nuevas imágenes del individuo captadas por cámaras de seguridad.

Además, el FBI difundió tomas en las que se observa al presunto tirador caminar por calles de Rhode Island, luego del tiroteo.

En las imágenes se le ve con ropa oscura, una mascarilla o máscara negra y un gorro del mismo color.

Otras cámaras de vigilancia lo grabaron mientras caminaba por distintos vecindarios de Rhode Island, con la misma vestimenta descrita por las autoridades.

El FBI ofreció una recompensa de US$50 mil a quien proporcione información que permita localizar al tirador, considerado por las autoridades como “armado y peligroso”.

En un inicio, las autoridades capturaron a una persona presuntamente vinculada al tiroteo, pero fue liberada poco después, al confirmarse que no había pruebas suficientes para relacionarla con el hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Ella Cook, vicepresidenta de la asociación republicana de Brown, y Mukhammad Aziz Umurzokov, originario de Uzbekistán, quien aspiraba a convertirse en neurocirujano.

Otras nueve personas resultaron heridas durante el ataque, que ocurrió en uno de los edificios del complejo donde se realizaban exámenes en el campus de la universidad de Providence.

