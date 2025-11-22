Visa SB-1: los requisitos que deben tener los titulares de una Green Card para reingresar a EE. UU.

La Green Card o residencia permanente es un documento que deben tener los extranjeros que viven en EE. UU. para poder residir y trabajar en territorio estadounidense.

Sin embargo, las autoridades migratorias han informado que aquellos extranjeros que salgan de EE. UU. por periodos prolongados deberán solicitar una nueva visa denominada SB-1, la cual les permitirá reingresar exitosamente al país.

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Estado de EE. UU., aquellos residentes permanentes que se encuentren fuera del país por más de un año deberán tramitar esta nueva visa de reingreso.

Las autoridades detallan que el solicitante deberá someterse a una entrevista para poder ser aceptado como candidato a la visa SB-1, además de realizar un examen médico.

El Departamento de Estado aclaró que tanto la entrevista como el chequeo médico y otros trámites subsecuentes tienen sus propias tarifas y costos.

Este proceso no aplica, según el Departamento de Estado, a los cónyuges o hijos de miembros de las fuerzas armadas de EE. UU. ni a los empleados civiles del gobierno.

Los requisitos que piden las autoridades estadounidenses para todos los solicitantes de una visa de reingreso son:

Contar con la condición de residente permanente (tener la Green Card) al momento de salir de EE. UU.

Salir de EE. UU. con la intención de regresar. En caso de prolongarse la estadía fuera del país, el solicitante debe demostrar que las causas fueron ajenas a su voluntad.

Para solicitar la visa SB-1, el solicitante debe contactar con la embajada o consulado de EE. UU. más cercano, con al menos tres meses de anticipación a su regreso al país.

En cuanto a la documentación, el solicitante debe presentar:

Una solicitud para determinar su condición de residente permanente (formulario DS-117).

La tarjeta de residente permanente.

Boletos o sellos en el pasaporte que corroboren las fechas de viaje fuera de EE. UU.

Documentos que vinculen al solicitante con EE. UU. (declaraciones de impuestos, documentos laborales, etc)

Comprobantes que demuestren que la estadía prolongada fuera de EE. UU. fue por causas ajenas a su voluntad.

