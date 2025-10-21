Más exigente: cómo es la nueva prueba de EE. UU. para obtener la nacionalidad

Para las personas que tienen una green card y aspiran a obtener la nacionalidad estadounidense, se requería un proceso que consistía en una serie de cuestionamientos sobre EE. UU.

Sin embargo, el 20 de octubre entró en vigor una nueva versión de la prueba de ciudadanía, más exigente que la evaluación anterior, lo que añade un nivel extra de dificultad al momento de hacerla y obtener la nacionalidad.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, en inglés), esta evaluación se llama “Prueba de Ciudadanía para la Naturalización 2025”.

Para que un poseedor de green card pueda tomar esta nueva evaluación, debe presentar el formulario N-400, a partir del 20 de octubre del 2025.

La prueba incrementa la cantidad de contenido evaluado, con énfasis en historia y gobierno de EE. UU.

Según la USCIS, el examen es oral y consiste en 20 preguntas sobre historia y gobierno estadounidense.

Estas se extraerán de una lista de 128 preguntas de educación cívica.

El aspirante debe responder correctamente al menos 12 preguntas para aprobar.

“El aspirante suspenderá el examen si responde incorrectamente a nueve de las 20 preguntas”, afirma la USCIS.

En la página oficial de la USCIS está disponible el listado de las 128 preguntas, de las cuales se seleccionarán 20 para cada evaluación.

“Esta prueba de civismo cumple con el requisito legal de que los extranjeros demuestren su conocimiento y comprensión de los fundamentos de la historia de EE. UU. para obtener la naturalización”, señaló la USCIS.

Los cambios no aplican a las evaluaciones relacionadas con el dominio del idioma inglés, las cuales abarcan lectura, escritura y expresión oral.

