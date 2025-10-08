Visa Waiver Program: Qué exige EE. UU. para poder viajar sin visado a su territorio

Es bien sabido que, para poder ingresar a Estados Unidos, además de contar con un pasaporte, se debe tener una visa. Si se trata de residir y trabajar en ese país, es indispensable tener la tarjeta de residente permanente, documento conocido también como Green Card.

Sin embargo, existen múltiples factores por los que una persona podría no contar con esos documentos, ya sea por falta de la documentación requerida o porque las autoridades migratorias de EE. UU. decidan rechazar la solicitud de visa, por ejemplo.

Aun así, existe una alternativa con la que cuentan algunos países para ingresar legalmente a Estados Unidos sin necesidad de obtener un visado: el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP por sus siglas en inglés).

De acuerdo con información oficial del Departamento de Estado de EE. UU., este permite a la mayoría de personas residentes en países que participan en el programa viajar a Estados Unidos, por turismo o negocios, por un plazo de 90 días o menos.

No obstante, existen condiciones para aplicar al Programa de Exención de Visa. Estas son:

#DYK There are two main legal options to visit the United States? The B-1/B-2 visa and the Visa Waiver Program (VWP). Please visit https://t.co/exoy5Ceyom for official U.S. visa guidance and https://t.co/DKftL0hIaX to apply Electronic System for Travel Authorization (ESTA) under… pic.twitter.com/du8nJRlbDQ — CBP (@CBP) September 28, 2025

Tener un ESTA válido

Cada persona debe contar con una autorización válida del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés) antes de abordar un vuelo a EE. UU.

"El ESTA es un sistema basado en la web, operado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que determina la elegibilidad para viajar a ese país por turismo o negocios en el marco del VWP", detallan las autoridades estadounidenses.

Países participantes

Son 43 los países que participan en el VWP; por ello, solo los residentes de estos pueden aplicar para viajar a EE. UU. sin visado.

Los países son:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunei

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

uxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Qatar

San Marino

Singapore

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwan

Reino Unido

Pasaporte válido

Las autoridades de EE. UU. explican que las personas deben tener un pasaporte válido durante al menos seis meses después de la fecha prevista para su viaje a ese país.

"En el caso de las familias, todos los miembros, incluidos los bebés y niños, deben tener pasaporte", afirma el Departamento de Estado.

También se aclara que las personas deben contar con un pasaporte electrónico para acceder al VWP. Este tipo de pasaporte posee medidas de seguridad reforzadas, pues incluye un chip electrónico que puede escanearse para verificar la identidad del viajero.

