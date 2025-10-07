La lista de los países con más visas rechazadas por EE. UU. (y dónde está Guatemala)

Llevar a cabo el proceso de solicitud de una visa para ingresar a Estados Unidos no es sinónimo de éxito, ya que existen muchos criterios que pueden llevar a las autoridades a rechazar este permiso.

Por lo general, los tipos de visado más solicitados por personas extranjeras son las categorías B1 y B2, orientadas a negocios y turismo, respectivamente.

Sin embargo, son muchos los motivos por los que las autoridades pueden rechazar esta solicitud y frustrar el intento de una persona por pisar territorio estadounidense.

Desde no contar con la documentación necesaria, el incumplimiento de los requisitos establecidos por las embajadas o incluso limitaciones económicas, son algunas de las razones más comunes por las cuales se deniega una visa.

Recientemente, varios medios citaron un documento del Departamento de Estado de EE. UU. en el que se publica un informe con los diez países latinoamericanos con más solicitudes de visado rechazadas.

Este listado corresponde al año fiscal del 2024 y abarca varios países —no solo de Latinoamérica—. Además, incluye únicamente los rechazos de solicitudes de visado tipo B1 y B2.

En primer lugar figura Nicaragua, con 59% de solicitudes rechazadas, mientras que Colombia ocupa el décimo puesto, con 26%.

Con respecto a Guatemala, el país se encuentra en la octava posición entre las naciones latinoamericanas, con 31% de solicitudes denegadas.

La lista se presenta de la siguiente manera:

Nicaragua: 59%

Cuba: 52%

Haití: 47%

El Salvador: 45%

República Dominicana: 42%

Venezuela: 38%

Ecuador: 36%

Guatemala: 31%

Bolivia: 29%

Colombia: 26%

Los países latinoamericanos con menores porcentajes de rechazo son:

Perú: 25%

Chile: 22%

Panamá: 21%

Paraguay: 20%

Brasil: 18%

México: 17%

Costa Rica: 14%

Argentina: 12%

Uruguay: 10%

Lea también: ¿Quiénes podrán renovar visa de Estados Unidos sin acudir a entrevista en la embajada?