Vuelo directo entre Ciudad de Guatemala y Montreal refuerza turismo y comercio con Canadá

Este viernes 3 de octubre se inauguró el primer vuelo directo que conecta la Ciudad de Guatemala con Montréal, Canadá, con tres frecuencias semanales, y autoridades de ambos países señalaron que la apertura de la ruta aérea busca impulsar el turismo, facilitar los intercambios comerciales y estrechar la cooperación bilateral.

El nuevo servicio también forma parte de los esfuerzos por aprovechar los beneficios de un eventual Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Canadá, el cual, según aseguraron, abre oportunidades para exportadores, inversionistas y viajeros.

Los funcionarios destacaron que la conexión directa reducirá los tiempos de traslado y atraerá a más visitantes canadienses interesados en la oferta cultural y natural de Guatemala.

La ruta se perfila como un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

Oliver Jaques, embajador de Canadá en Guatemala, afirmó que el lanzamiento de la nueva ruta es de suma importancia para ambos países, ya que contribuirá al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, impulsará el turismo y reforzará los lazos familiares y culturales.

Destacó el programa canadiense de trabajos temporales, pues la nueva conexión facilitará la movilidad laboral de forma segura, ordenada y regular.

Añadió que mejorará la logística de las importaciones y exportaciones. Además, señaló que quienes deseen viajar a Canadá pueden hacer el trámite correspondiente de visa en un mes y no se requiere entrevista presencial.

Fernando Suriano, viceministro de Transporte del CIV, indicó que esta acción forma parte del rescate del sistema aeroportuario. Resaltó la decisión de Air Canadá de seleccionar el mercado guatemalteco para ejecutar sus operaciones.

Harris Whitbeck Jr., director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), enfatizó que el inicio de operaciones del vuelo directo de Air Canadá representa una oportunidad para fortalecer el turismo, dinamizar la economía y acercar a Guatemala al mundo.

Agregó que se ha trabajado en conjunto con Air Canadá, con quienes se han realizado inversiones en mercadeo para promocionar al país.

Socio estratégico

Mónica Bolaños Pérez, viceministra de Relaciones Exteriores, destacó que la economía de Guatemala es la más grande de Centroamérica, por lo que se busca generar nuevas oportunidades económicas e inversión, lo cual se facilita con la habilitación de escalas como esta.

Indicó que agencias de viajes de Canadá visitarán el país con el objetivo de impulsar los destinos turísticos. Además, señaló que este podría ser un paso importante hacia la firma de un tratado de libre comercio entre Guatemala y Canadá.

Agregó que esta conexión aérea también vincula a Guatemala con los mercados de Europa y Asia, y que se busca consolidar al país como un socio estratégico de Canadá en la región centroamericana.

