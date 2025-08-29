Visa americana: A partir del 2 de septiembre entran en vigencia cambios para renovaciones de permisos

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala recordó que, a partir del 2 de septiembre del 2025, aplicarán nuevas reglas para quienes soliciten visa para viajar a ese país.

Mediante información difundida en sus redes sociales, la Embajada indicó que las nuevas disposiciones forman parte de una actualización del Departamento de Estado.

Se informa que, a partir del 2 de septiembre del 2025, todos los solicitantes de visa de no inmigrante deberán asistir a una entrevista presencial con un funcionario consular, incluidos los menores de 14 años y los mayores de 79, quienes anteriormente estaban exentos.

Es decir, los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años también deberán presentarse en persona a una entrevista consular en la embajada.

Exención de entrevistas

La Embajada señala que con el cambio que entra en vigor el 2 de septiembre habrá algunas excepciones, por lo que ciertos solicitantes no deberán acudir a una cita presencial.

Los primeros serán quienes renueven una visa B-1, B-2 o B1/B2 de validez completa dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la anterior, y que hayan tenido al menos 18 años al momento de la emisión previa.

Es decir, que la visa anterior haya vencido en los últimos 12 meses y haya sido emitida cuando el solicitante tenía 18 años o más.

También se requiere presentar la solicitud de visa en el país de nacionalidad o residencia.

Además, no deben haber recibido una negativa de visa (a menos que esta haya sido superada o perdonada), ni tener ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

Otro tipo de visas

Además, agrega que califican para exención de entrevista las siguientes visas.

Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1;

Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial.