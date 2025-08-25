Lotería de Visas: Así cambiaría el proceso en EE. UU. con los nuevos requisitos de Donald Trump

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la agencia federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de la nación norteamericana, propuso nuevas reglas para todos los solicitantes del Programa de Visas de Diversidad (DV, por sus siglas en inglés), conocido internacionalmente como la Lotería de Visas.

Publicadas en el Registro Federal, las nuevas reglas para la Lotería de Visas contemplan mayores exigencias de verificación de identidad, entre ellas la presentación de una copia del pasaporte. Además, según el secretario de Estado, Marco Rubio, estas modificaciones buscan reforzar los controles de seguridad y reducir los casos de fraude.

De acuerdo con el documento oficial compartido por el Departamento de Estado en sus plataformas digitales, los nuevos cambios en el Programa de Visas de Diversidad obligan a todos los solicitantes a proporcionar información más detallada y vigente de su pasaporte, incluidas algunas imágenes escaneadas de las páginas y de la firma.

Dadas las circunstancias, la cadena de televisión estadounidense CNN considera que los cambios clave del Gobierno de EE. UU. en los procesos de la Lotería de Visas para inmigrantes fueron propuestos por el presidente Donald Trump, quien continúa esforzándose por ejercer un mayor control migratorio y cumplir con deportaciones masivas.

Nuevos requisitos en la Lotería de Visas

Desde enero de 1990, el Programa DV es administrado por el Departamento de Estado, que otorga anualmente 55 mil visas estadounidenses a los ciudadanos de diversos países con bajas tasas de inmigración a EE. UU., por lo que las nacionalidades se determinan conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Conforme a lo expuesto por la agencia gubernamental, la inscripción para la Lotería de Visas se realiza exclusivamente en línea y millones de personas de todo el mundo participan cada año en el sorteo, que presuntamente asigna visas estadounidenses de forma aleatoria entre quienes cumplen con los requisitos del Departamento de Estado.

Ante esta situación, la propuesta del mandatario republicano, presentada bajo el título “Mejora de la verificación y lucha contra el fraude en el Programa de Visas de Diversidad”, actualmente se encuentra en revisión y deberá ser aceptada o rechazada por la rama ejecutiva del Gobierno federal de EE. UU. el próximo 19 de septiembre.

“El Departamento de Estado propuso endurecer los requisitos de este tipo de trámites para los extranjeros que llegan a EE. UU. provenientes de ciertos países. De esa forma, los solicitantes deberán presentar evidencias más concretas”, aseguró Marco Rubio, a quien Donald Trump ha catalogado como un político capaz de abordar desafíos clave.

Los cambios propuestos por Trump y el Departamento de Estado:

Exigir a todos los solicitantes un pasaporte válido y vigente al momento de la inscripción a la Lotería de Visas.

al momento de la inscripción a la Lotería de Visas. Solicitar imágenes escaneadas de las páginas y de la firma en el pasaporte extranjero.

de las páginas y de la firma en el pasaporte extranjero. Incluir campos más precisos, como el género y la fecha de nacimiento del solicitante.

Asimismo, el Departamento de Estado anunció los países que quedarán excluidos de la Lotería de Visas del 2026: México, Colombia, Brasil, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Haití, Cuba y Venezuela. En cambio, los ciudadanos de Guatemala sí tendrán la oportunidad de participar, siempre que cumplan con los requisitos.