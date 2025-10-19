Lotería de Visas 2027: se retrasa el proceso en Estados Unidos por cambios en el Departamento de Estado, según medios

Lotería de Visas 2027: se retrasa el proceso en Estados Unidos por cambios en el Departamento de Estado, según medios

La prensa internacional anunció que existe una demora en el proceso de la Lotería de Visas prevista para el 2027. Esto es lo que se sabe sobre este retraso.

María Alejandra Guzmán

Green Card - Lotería de Visas

La Lotería de Visas 2027 se encuentra sujeta a posibles cambios. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El sorteo de la Lotería de Visas 2027 ha sufrido un retraso inusual, reportaron medios extranjeros. Este otorga 55 mil residencias permanentes en Estados Unidos.

De forma habitual, el Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado lanza la convocatoria durante abril. Sin embargo, este año la dependencia no ha emitido ninguna hasta la fecha, señala la prensa extranjera.

Año con año, este programa atrae a millones de aspirantes a nivel mundial que desean emigrar a Estados Unidos de forma legal.

El pasado viernes 17 de octubre, una fuente del Departamento de Estado brindó declaraciones a Univisión Noticias y confirmó que el programa continúa, pero que habrá cambios en el proceso.

¿Qué anunció la Cancillería de Estados Unidos respecto de la Lotería de Visas 2027?

Un portavoz de la Cancillería anunció que el Programa de Visas de Diversidad (DV) se encuentra establecido por la ley y el Departamento de Estado continuará implementándolo, informó la prensa extranjera.

Sin embargo, dicha fuente reiteró que habrá algunas modificaciones en el proceso de admisión y que pronto comunicarán las fechas y otros pormenores.

Aún se desconoce el mes en el que se informará sobre el proceso, así como las modificaciones exactas al mismo.

