Prestianni, suspendido provisionalmente por la UEFA por presuntos insultos racistas a Vinicius

El argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, fue suspendido provisionalmente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, tras los supuestos insultos racistas dirigidos al brasileño Vinicius Júnior en el encuentro de ida.

La medida fue adoptada después del nombramiento de un inspector de ética y disciplina encargado de investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido disputado en Lisboa el 17 de febrero.

A solicitud de dicho inspector, el Comité de Disciplina, con base en un informe provisional, resolvió suspender al futbolista del Benfica para el partido programado este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, para el cual, de otro modo, sería elegible. La suspensión se aplica por una presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

No obstante, el organismo precisó que esta suspensión “se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación”.

Los hechos se produjeron poco después de que Vinicius marcara el único tanto del partido (0-1), celebrado en el minuto 49. El brasileño celebró con un baile junto al banderín de córner, mostrando su camiseta, y posteriormente denunció, visiblemente molesto, haber recibido un insulto racista (“mono”) de parte de Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta para dirigirse a él.

El árbitro francés François Letexier activó el protocolo antirracismo y el encuentro fue interrumpido por aproximadamente ocho minutos, tras el amago de Vinicius y otros jugadores del Real Madrid, como Kylian Mbappé, de abandonar el campo. Durante el incidente también se produjeron lanzamientos de objetos desde las gradas.

Letexier siguió la normativa de la UEFA, al no haber escuchado él ni su equipo arbitral el presunto insulto. De haberlo hecho, el jugador habría recibido tarjeta roja, conforme a la Regla 12 del reglamento de juego de la International Football Association Board (IFAB).

El encuentro se reanudó en un ambiente tenso y finalizó con triunfo del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa (0-1), aunque el foco de atención fue el incidente de discriminación, que provocó reacciones de condena al racismo y el respaldo del Benfica a su futbolista.

Mbappé, testigo cercano del altercado, solicitó a la UEFA la sanción más severa contra el argentino. Prestianni, por su parte, negó haber insultado a Vinicius y afirmó que este malinterpretó lo que creyó haber escuchado. El brasileño, en redes sociales, declaró: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia.”

Un par de días después, el Real Madrid anunció que había enviado a la UEFA todas las pruebas disponibles para colaborar activamente con la investigación. Además, agradeció “el respaldo unánime, el apoyo y el cariño” hacia Vinicius desde distintos ámbitos del fútbol mundial.

Entre las reacciones destacadas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó estar “en shock y entristecido” por lo ocurrido, y afirmó que “no hay espacio para el racismo en el fútbol ni en la sociedad”. Añadió que es necesario que “todos los actores relevantes actúen y hagan rendir cuentas a los responsables”. “En la FIFA, estamos comprometidos con garantizar que los jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y que se tomen medidas cuando ocurren estos incidentes. La FIFA y el fútbol muestran su

Como precedente, en la Liga Europa 2021 se registró un caso similar. En el partido de vuelta de los octavos de final, el 18 de marzo, el jugador del Rangers Glen Kamara denunció haber recibido insultos racistas del checo Ondrej Kúdela, también con la boca tapada. Aunque este negó los hechos, la UEFA impuso una sanción de diez partidos a Kúdela y tres a Kamara, este último por agresión posterior al incidente.