Así queda la tabla de posiciones de LaLiga tras la Jornada 25: Barcelona recupera el liderato

Barcelona volvió a demostrar su mejor nivel y recuperó el liderato de LaLiga tras una semana complicada. Los dirigidos por Hansi Flick impusieron su juego ante el Levante y se llevaron una victoria contundente que los devuelve a la cima de la clasificación española.

En la jornada 25, el conjunto culé no tuvo mayores dificultades para vencer 3-0 al Levante como visitante. El equipo catalán aprovechó la ausencia del hondureño Kervin Arriaga, quien no pudo estar presente por cumplir sanción tras ser expulsado en el partido anterior.

Con este triunfo, el Barcelona se posiciona nuevamente en el primer lugar de la tabla con 61 puntos, superando por una unidad a su clásico rival Real Madrid. La victoria devuelve al club azulgrana al liderato que había perdido en la jornada anterior tras el tropiezo ante el Levante.

Real Madrid desperdició la oportunidad

El factor determinante para que Barcelona recuperara la punta fue la caída del Real Madrid ante Osasuna. Los merengues dirigidos por Álvaro Arbeloa perdieron 2-1 en El Sadar, dejando escapar puntos valiosos en la lucha por el título.

La derrota del Madrid permite que los culés retomen el primer lugar y ahora sean los blancos quienes deben remar contra la corriente para recuperar la cima. Los merengues ocupan la segunda posición con 60 puntos, a solo una unidad del Barcelona.

Villarreal y Atlético pelean por Europa

Villarreal se mantiene en la tercera posición con 48 puntos y tiene la oportunidad de acortar distancias con los líderes. El submarino amarillo enfrentará al Valencia en un partido clave de esta jornada donde buscará seguir presionando a los de arriba.

El Atlético de Madrid comparte el tercer lugar también con 48 unidades tras conseguir una victoria ante el Espanyol. Los colchoneros siguen en la pelea por las posiciones de Champions League y se mantienen como candidatos a los primeros lugares.

La pelea por Europa

El Real Betis ocupa el quinto lugar de la clasificación con 42 puntos después de empatar 1-1 ante el Rayo Vallecano. Los verdiblancos se mantienen en puestos europeos pero necesitan seguir sumando para no perder terreno con los de arriba.

El Espanyol conserva la sexta y última plaza de acceso a competiciones europeas con 35 puntos. Los periquitos cierran las posiciones que otorgan boleto a torneos continentales y buscarán mantener esa ubicación en las jornadas restantes del campeonato español.

Barcelona retoma el liderato en un momento clave de la temporada y depende de sí mismo para mantener la ventaja sobre el Real Madrid. La lucha por el título de LaLiga promete estar apretada hasta el final con los dos gigantes del fútbol español separados por apenas un punto en la cima de la tabla.