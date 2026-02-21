Real Madrid cae 2-1 ante Osasuna por un gol al minuto 90 y el Barcelona puede recuperar el liderato

Osasuna derrotó al Real Madrid 2-1 en El Sadar con un gol agónico de Raúl García de Haro al minuto 90. La victoria llega más de quince años después de que los navarros vencieran por última vez a los merengues, en un partido donde el conjunto dirigido por Alessio Lisci plantó cara de principio a fin al líder del torneo.

El equipo local dominó el primer tiempo y se adelantó en el marcador al minuto 35. Ante Budimir aprovechó un error en la comunicación entre Asencio y Courtois, quien pisoteó al delantero dentro del área. El árbitro Alejandro Quintero revisó la jugada y señaló penal, que el mismo Budimir ejecutó con éxito para poner el 1-0 y marcar su duodécimo gol de la temporada.

Los navarros se mostraron sólidos en defensa durante todo el encuentro. Sergio Herrera tuvo varias intervenciones destacadas, mientras que Budimir estuvo a punto de ampliar la ventaja con un cabezazo al palo en el primer tiempo.

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa careció de claridad ofensiva pese a la movilidad de sus atacantes. Vinicius estuvo bien marcado por Rosier durante gran parte del partido y Mbappé incluso tuvo un gol anulado por fuera de juego en el segundo tiempo.

El empate llegó al minuto 73 gracias a Vinícius. Una arrancada de Valverde permitió ganar líneas y el uruguayo puso un centro tenso que el brasileño aprovechó frente a Herrera para establecer el 1-1 con 15 minutos aún por disputarse.

Arbeloa había movido el banquillo introduciendo a Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz buscando revertir la situación. El Madrid presionó en busca del segundo gol pero Osasuna no se echó atrás y siguió generando peligro en ataque.

Gol agónico de Raúl García

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría empatado, Raúl García de Haro apareció para sentenciar. El delantero recortó de manera espectacular a Trent en el área, se acomodó el balón en su pierna hábil y disparó al palo contrario para establecer el 2-1 definitivo en el minuto 90.

La derrota deja al Real Madrid en una posición comprometida. El Barcelona tiene la oportunidad de recuperar el liderato de LaLiga este domingo si vence al Levante en su compromiso. Los culés dependen de sí mismos para retomar la punta del campeonato tras el tropiezo de los merengues en Pamplona.