El Inter Miami de Messi cae por goleada ante Los Ángeles FC en la primera fecha de la MLS

El campeón vigente Inter Miami, tuvo un debut complicado en Los Ángeles y perdió ante LAFC. David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz anotaron para los locales.

Alejandra Soto

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 21: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF reacts during the MLS match between Los Angeles Football Club and Inter Miami CF at Los Angeles Memorial Coliseum on February 21, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El Inter Miami de Messi cae 3-0 en la primera fecha de la MLS. (Foto Prensa Libre: Getty Images via AFP)

El Inter Miami de Lionel Messi comenzó la defensa de su corona en la Major League Soccer con una dura derrota 3-0 ante Los Angeles FC en el BMO Stadium. El conjunto dirigido por Javier Mascherano no pudo encontrar su mejor versión en California y cayó ante un rival que dominó gran parte del encuentro.

Además de Messi, Rodrigo De Paul y Mateo Silvetti fueron los otros argentinos que Mascherano puso desde el inicio. Facundo Mura y Tadeo Allende también tuvieron participación durante el partido, pero ninguno pudo evitar la caída del campeón en su debut de temporada

Los Angeles FC controló las acciones desde el arranque. El coreano Son Heung-Min tuvo una ocasión clara a los 8 minutos que envió al tiro de esquina, mientras que Denis Bouanga aprovechó su velocidad para generar peligro con remates que se fueron desviados.

Inter Miami no pudo encontrar su juego asociado en los primeros 25 minutos. Tanto Messi como De Paul intentaron buscar a Germán Berterame, pero sin generar riesgo real para el arco defendido por Hugo Lloris.

LAFC dominó el primer tiempo

Bouanga y Ordaz sentenciaron

Diez minutos después del gol errado de Berterame, Denis Bouanga aprovechó un contragolpe para vencer al arquero Dayne St Clair y poner el 2-0 definitivo. El gabonés desbordó en velocidad y definió con el arco vacío ante la salida del portero.

Ya en tiempo de descuento llegó el tercero para Los Angeles FC. Bouanga volvió a desbordar por la banda izquierda y asistió a Nathan Ordaz en el centro del área para el 3-0 final que sentenció la derrota del campeón en su debut de temporada.

Inter Miami tendrá otros dos compromisos por la MLS ante Orlando City y DC United antes de debutar en la Copa de Campeones de la Concacaf, principal objetivo del club porque el ganador clasificará a la Copa Intercontinental. Las Garzas ya están en octavos de final donde esperan rival.

