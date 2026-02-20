La MLS 2026 inicia con presencia guatemalteca: cuatro legionarios llamados a destacar

La Major League Soccer (MLS) levanta el telón este sábado para inaugurar la temporada 2026, una campaña que llega cargada de expectativa. El Inter de Miami, actual campeón de la liga y liderado por el astro argentino Lionel Messi —monarca mundial en Catar 2022— parte nuevamente como principal candidato a revalidar el título en el futbol estadounidense.

El futbol norteamericano afronta un nuevo año con varias figuras de talla mundial que elevan el nivel competitivo de la liga. A Messi, quien desde su llegada ha marcado un antes y un después en la MLS, aparece el surcoreano Son Heung-min, figura del LAFC, y el alemán Thomas Müller, campeón del mundo en Brasil 2014 y ahora jugador del Vancouver Whitecaps. Con estas estrellas, la liga promete una temporada vibrante.

Pero entre tantas estrellas internacionales, el futbol guatemalteco también tendrá protagonismo. Cuatro jugadores de la Azul y Blanco representarán al país en distintos equipos de la MLS, con el objetivo de dejar su huella, tal como lo hicieron en su momento jugadores como Carlos " el pescadito" Ruiz, Fredy García, Marco Pablo Pappa y Guillermo “Pando” Ramírez, quienes brillaron en la liga e incluso llegaron a coronarse campeones. A continuación, un repaso por el momento que vive cada uno de los futbolistas chapines:

Aaron Herrera – DC United: El lateral derecho de la Selección de Guatemala afronta una nueva temporada con el DC United, donde se ha consolidado como dueño absoluto de la banda derecha. Su paso por el Real Salt Lake y CF Montréal le dio la experiencia necesaria para convertirse en uno de los defensores más constantes de la liga. Para Herrera, esta será su tercera campaña en la MLS, con el objetivo de seguir siendo pilar tanto en su club como en la selección.

Nicholas Hagen – Columbus Crew: El guardameta titular de Guatemala continúa su proceso en el Columbus Crew, donde vivira su tercera temporada. Hagen fue parte del plantel que se coronó campeón de la Leagues Cup 2025, un logro que fortaleció su posición dentro del equipo. El portero buscará consolidarse aún más en un club acostumbrado a competir por títulos.

Olger Escobar – CF Montréal: Formado en la cantera del New England Revolution II, Escobar mostró desde joven un talento especial que llamó la atención del CF Montréal, equipo que lo incorporó en abril del 2024. El centrocampista ofensivo debutó oficialmente frente al Orlando City en julio del 2025. Con cada partido, Escobar gana minutos y confianza, perfilándose como una de las promesas guatemaltecas en el fútbol internacional.

Matthew Evans – LAFC: Con apenas 19 años, Matthew Evans es uno de los rostros jóvenes más prometedores entre los legionarios guatemaltecos. Tras formarse en la LAFC Academy y posteriormente en LAFC2, sus destacadas actuaciones le valieron el ascenso al primer equipo dirigido por Marc Dos Santos. Evans convivirá y competirá al lado de figuras como Hugo Lloris y Son Heung-min, en un entorno ideal para acelerar su crecimiento futbolístico.

Primera jornada para los chapines en la MLS 2026

Estos serán los partidos que marcarán el debut de los futbolistas guatemaltecos en la nueva temporada:

DC United vs Philadelphia Union – Aaron Herrera

LAFC vs Inter Miami – Matthew Evans

San Diego FC vs CF Montréal – Olger Escobar

Portland Timbers vs Columbus Crew – Nicholas Hagen

La MLS 2026 promete emociones, nuevas historias y un nivel competitivo cada vez más alto. Para Guatemala, será una oportunidad especial de seguir mostrando talento en una de las ligas más mediáticas del continente.