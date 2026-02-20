Liga Nacional: Así marcha la tabla acumulada después de siete fechas del Torneo Clausura 2026

La tabla acumulada de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala continúa al rojo vivo en la lucha por evitar el descenso en el máximo circuito del balompié nacional.

Tras disputarse siete jornadas del Torneo Clausura 2026 y las 22 fechas del Apertura 2025, la diferencia entre el último lugar —actualmente Mictlán— y el noveno puesto, ocupado por Comunicaciones, es de apenas cuatro puntos. Esta mínima distancia mantiene la lucha por la permanencia más cerrada que nunca. La reciente victoria crema permitió al conjunto albo escalar a la novena posición.

En lo más alto de la tabla acumulada, Municipal sigue en el liderato con 60 puntos. En la segunda posición aparece el conjunto del Deportivo Mixco, que suma 52 unidades y firma una de sus mejores campañas desde su ascenso a la Liga Nacional. En la tercera casilla, Antigua GFC volvió a escalar tras conseguir su primera victoria del certamen frente a Aurora y llegó así a 48 puntos. En el cuarto lugar se ubica el cuadro aurinegro, con 47 puntos.

La quinta posición es de Deportivo Malacateco, que con 41 unidades continúa alejándose de la zona comprometida. Esa misma misión buscará cumplir en las próximas jornadas el Xelajú MC, que marcha sexto con 38 puntos, la misma cantidad que Achuapa, ubicado séptimo. Muy cerca aparece Cobán Imperial, que suma 37 puntos.

En la parte baja de la tabla, Comunicaciones ocupa la novena posición con 33 puntos, impulsado por su reciente victoria frente a Mictlán. En la décima casilla está Guastatoya, con 31 unidades, seguido por Marquense en la undécima posición. En el último lugar permanece Mictlán, con 29 puntos.

De mantenerse estos números, Marquense y Mictlán perderían la categoría. Cada club involucrado en la zona roja está disputando sus partidos como verdaderas finales, consciente de que cualquier error puede definir el destino en la Liga Nacional.