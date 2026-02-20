Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras los triunfos de Comunicaciones y Marquense

El conjunto occidental aprovechó su condición de local para quedarse con tres puntos que le permiten retomar el camino en el campeonato, donde ahora suma dos triunfos, un empate y cuatro derrotas.

La victoria le permitió llegar a siete puntos y escalar al décimo puesto de la tabla, por encima del campeón Antigua GFC, que es undécimo con seis unidades, y de Mictlán, que ocupa el último lugar con cinco.

Marquense salió al terreno de juego consciente de la necesidad de sumar de a tres para comenzar a salir de la crisis. Al minuto 24 encontró la apertura del marcador con un gol de David Chuc.

Sin embargo, Mixco reaccionó rápidamente y empató cuatro minutos después, al 28, por medio de Eliser Quiñones, quien aprovechó un centro al segundo palo para el 1-1.

El panorama se complicó para los locales con la expulsión de su capitán Óscar Linton al minuto 31. A pesar de quedar con un hombre menos, antes del descanso, al 43, Diego Casas anotó el 2-1 que terminó siendo definitivo.

En la segunda parte, el técnico Noriega reorganizó su equipo para sostener la ventaja. Mixco insistió hasta el último minuto en busca del empate, pero no logró vulnerar nuevamente el arco local.

En el otro encuentro del jueves, Comunicaciones también sufrió para imponerse 2-1 ante Mictlán. El resultado le permitió meterse en la pelea por los primeros puestos y, al mismo tiempo, tomar distancia en la tabla acumulada por el descenso.

La próxima jornada del Clausura 2026 se disputará este fin de semana, destacando el duelo entre Municipal y Antigua GFC el sábado, así como el enfrentamiento entre Aurora FC y Comunicaciones el domingo.