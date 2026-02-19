Comunicaciones remonta ante Mictlán y se aleja del descenso a la Primera División

Comunicaciones sumó este jueves tres puntos determinantes en su lucha por alejarse del descenso, tras vencer 2-1 al Deportivo Mictlán en la jornada siete del Torneo Clausura 2026.

William Omar Duarte celebra el gol del triunfo de Comunicaciones frente a Micltán. (Foto Cortesía Juan Meoño)

El conjunto albo vino de atrás y logró una remontada clave ante los mitecos para alcanzar su cuarta victoria del certamen. Con el triunfo, además de tomar distancia en la tabla acumulada, escaló hasta la tercera posición del campeonato.

La victoria permitió a los cremas llegar a 13 puntos, igualar a Achuapa y colocarse a solo una unidad del líder Cobán Imperial, que en esta fecha empató frente a Municipal en el estadio José Ángel Rossi.

En la tabla del descenso, Comunicaciones alcanzó 33 puntos y se ubica en la novena posición, mientras que en el fondo aparecen Marquense con 28 y Mictlán con 29 unidades.

Tal como ha ocurrido en la presente temporada, los cremas volvieron a sufrir para quedarse con los tres puntos. Fue Mictlán quien golpeó primero con un gol de Jehú Fajardo al minuto 9.

El delantero ganó en velocidad a José Pinto y definió cruzado ante la salida del portero Fredy Pérez, quien pese a su estirada no pudo evitar el 0-1.

Comunicaciones se fue al descanso con el marcador en contra y bajo la presión de su afición, que temía otro revés. Sin embargo, el partido aún tenía historia. Al minuto 67, Dairon Reyes marcó el empate 1-1 que devolvió la esperanza al cuadro local.

Impulsados por la igualdad, los albos se volcaron al ataque en busca del triunfo. La recompensa llegó al minuto 85, cuando William Omar Duarte convirtió desde el punto penal para sellar la remontada y asegurar los tres puntos.

Tenemos equipo para pelear en el torneo y esperamos seguir mejorando. El gol se lo dedico a mi esposa y a mi familia”, expresó Duarte al finalizar el encuentro.

