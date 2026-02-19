Liga Nacional: Así marcha la tabla de posiciones antes del cierre de la séptima jornada

La actividad de este miércoles dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, aunque Cobán Imperial logró conservar el liderato general tras empatar sin goles (0-0) frente a Municipal en el estadio José Ángel Rossi. Con este resultado, los Príncipes Azules suman 14 puntos y seguirán, al menos una fecha más, en lo más alto del campeonato.

Achuapa continúa siendo la gran sorpresa del torneo. Con 13 puntos, el equipo se mantiene muy cerca del líder y tiene opciones de arrebatarle la cima en la siguiente jornada, ocupando actualmente la segunda posición. Municipal, que viajó a Cobán con la intención de subir al liderato, dejó escapar una oportunidad importante tras el empate. Aun así, se mantiene con 12 puntos y se ubica en la tercera casilla.

Por su parte, Xelajú MC con 10 puntos se ubica en la cuarta casilla. El cuadro de Comunicaciones también suma 10 puntos, pero tiene un partido pendiente frente a Mictlán, lo que significa que podría escalar hasta la segunda o tercera posición si gana este jueves; de momento, los cremas son quintos. En la parte media de la tabla figuran Malacateco, también con 10 unidades, y Guastatoya, con 9 puntos.

Más abajo aparece Mixco, con 8 puntos, equipo que aún puede mejorar su posición según su desempeño en el cierre de la jornada. Aurora, también con 8 puntos, sufrió un retroceso tras su derrota ante Antigua, mientras que los panzas verdes lograron su primer triunfo del campeonato y alcanzaron los 6 puntos, dejando el fondo de la clasificación.

Mictlán, con 5 puntos es penultimo, y en la última posición está Marquense, con apenas 4 puntos, colero tanto en la tabla del Clausura como en la acumulada, aunque aún tiene oportunidad de acortar distancia cuando dispute su encuentro de este jueves.

La Jornada 7 finalizará este jueves con dos partidos clave, especialmente para equipos que luchan por mantenerse en la Liga Nacional. En el estadio Cementos Progreso, Comunicaciones recibirá a Mictlán a las 18.00 horas, en un duelo directo por la permanencia.

Los Cremas, dirigidos por el Fantasma Figueroa, pretenden aprovechar su condición de local para sumar tres puntos que los catapulten a los primeros lugares del torneo y subir posiciones en la tabla acumulada. En cambio, Mictlán llega con la urgencia de sumar para intentar salir de la posición once de la tabla acumulada y presionar a Marquense, por lo que se anticipa un partido tenso y disputado.

Más tarde, a las 20.00 horas, Marquense enfrentará a Deportivo Mixco en el estadio Marquesa de la Ensenada en un duelo determinante para el descenso. Los Leones, últimos en ambas tablas, están obligados a ganar para no rezagarse en la lucha por la permanencia. Mixco, por su parte, buscará sumar de visita.