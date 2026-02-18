Antigua GFC logra su primera victoria del Clausura al superar a Aurora en un partido con tres expulsiones

La Antigua GFC consiguió su primera victoria del campeonato tras derrotar 2-0 a Aurora FC en el estadio Pensativo, en un partido donde los coloniales fueron superiores en la primera mitad, pero terminaron sufriendo por dos expulsiones que los dejaron con nueve jugadores.

En el primer tiempo, el dominio fue completamente del cuadro colonial. Apenas al minuto 3, Óscar Santis abrió el marcador tras una gran jugada por la banda derecha de Diego Fernández, quien envió un centro preciso. El balón fue cabeceado por Dewinter Bradley, convirtiéndose en una asistencia perfecta para Santis, que mandó el esférico al fondo de la red defendida por el meta aurinegro, Liborio Sánchez.

Antigua continuó generando peligro, y Bradley estuvo cerca del segundo tanto, aunque no logró llegar a tiempo a un centro claro. Más adelante, al minuto 37, el delantero tuvo un mano a mano frente al portero aurinegro, Liborio Sánchez, quien respondió con una tapada extraordinaria.

Sin embargo, Bradley logró anotar al minuto 44 con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Fernández, poniendo el 2-0 con el que finalizaron los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo, Antigua buscó ampliar la ventaja, pero las cosas cambiaron al minuto 55, cuando Edgard Camargo fue expulsado por una fuerte entrada sobre Eddy Ibargüen. Las complicaciones aumentaron al minuto 72, cuando Héctor Prillwitz recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a los coloniales con nueve jugadores.

Con dos hombres de más, Aurora intentó presionar en busca del descuento. Mientras tanto, Antigua se replegó y apostó al contragolpe, con el portero Luis Morán respondiendo con seguridad ante las llegadas del equipo militar. A pesar de la inferioridad numérica, los dirigidos por Mauricio Tapia resistieron hasta el final y lograron mantener el marcador para asegurar un triunfo valioso.

Sin embargo, ya en el tiempo de reposición, Luis Cardona fue expulsado por una fuerte entrada sobre Santiago Garzaro, acción que desencadenó empujones entre ambas bancas. Como consecuencia, también fueron expulsados el asistente técnico de Antigua, Juan Carlos Araujo, y el técnico de Aurora, Saúl Philipps.

Con esta victoria, Antigua GFC suma su primer triunfo del certamen, sale momentáneamente del fondo de la tabla y toma un respiro importante. Aurora, por su parte, se mantiene con ocho puntos y pierde la oportunidad de escalar posiciones.

En la próxima jornada, Antigua GFC visitará a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, mientras que Aurora FC recibirá a Comunicaciones en el estadio Guillermo Slowing.