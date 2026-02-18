Frank de León le da la victoria a Malacateco con un golazo ante Xelajú

El Deportivo Malacateco volvió a sonreír en el Torneo Clausura 2026 después de tres jornadas sin ganar, al imponerse 1-0 al Xelajú MC en el estadio Santa Lucía, en duelo correspondiente a la jornada siete del certamen nacional.

El encuentro fue intenso desde el inicio, con ambos equipos buscando el arco contrario. Los Toros presionaron alto y generaron mayor presencia en campo rival, mientras que los Superchivos apostaron por ataques rápidos y por mantener el orden defensivo.

El único gol del partido cayó al minuto 45, cuando el mediocampista guatemalteco Frank de León sorprendió a todos con un potente derechazo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo de Rubén Dario Silva , dejando sin oportunidad al guardameta de Xelajú. Ese golazo significó un envión anímico importante para los locales justo antes del descanso.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Roberto Hernández adelantó líneas y buscó con insistencia el empate, pero la zaga de Malacateco se mostró sólida y logró contener los intentos de la visita. Pese a los esfuerzos de los Superchivos, el marcador no se movió.

Con este triunfo, Malacateco corta su mala racha y suma tres puntos valiosos que lo mantienen en la pelea por los puestos de clasificación. Los Superchivos, por su parte, vuelve a casa con la preocupación de no haber podido sumar y con la necesidad de corregir de cara a los próximos compromisos.

En la próxima jornada, Malacateco será local nuevamente y recibirá al conjunto de Achuapa, mientras que Xelajú hará lo propio frente al Deportivo Mixco.