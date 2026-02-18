Matt Evans debutó con Los Ángeles FC en la Copa de Campeones de Concacaf en la goleada frente al Real España

El volante guatemalteco Matt Evans, jugador del LAFC de la MLS, debutó este martes en la Copa de Campeones de Concacaf, el torneo más importante a nivel de clubes de la región. El conjunto angelino visitó el estadio Francisco Morazán, donde disputó el partido de ida por la primera ronda ante el Real España de Honduras.

El equipo del legionario chapín no tuvo piedad y presentó toda su artillería, logrando una ventaja prácticamente definitiva en la serie. El cuadro estadounidense venció con autoridad y categoría al conjunto hondureño por 1-6, resultado que deja al LAFC con pie y medio en la siguiente fase.

En un encuentro ampliamente dominado por el plantel comandado por el surcoreano Heung Min-Son, la primera mitad fue demoledora. A los 3 minutos, llegó el primer gol por la vía del penal, convertido por el gabonés Dénis Bouanga. Luego, al minuto 11, el venezolano David Martínez anotó el 0-2. Al 22’, Son amplió la cuenta nuevamente desde el punto penal; Bouanga firmó su doblete al 24’ y Timothy Tillman colocó el quinto al 39 para cerrar un primer tiempo arrollador de los angelinos.

En la segunda parte, el conjunto local descontó al minuto 51 por intermedio de Jean Baptiste, pero Bouanga completó su triplete al 71 para sellar la goleada en una noche mágica para el equipo dirigido por Marc Dos Santos.

Además del abultado marcador, el partido marcó el debut oficial de Matt Evans en esta competición internacional. El mediocampista guatemalteco, considerado una de las principales figuras del nuevo proceso de Luis Fernando Tena con la Selección Nacional de Guatemala, ingresó al minuto 82 para sumar sus primeros minutos en el torneo continental. Evans entró en sustitución de la figura del encuentro, Bouanga, y lo hizo portando la camiseta número 70 en su espalda.

Evans mostró personalidad, movilidad y deseos de aportar al ataque, dejando buenas sensaciones en su estreno con LAFC en un escenario internacional.

🇬🇹 ¡DEBUTA MATT EVANS EN LA CHAMPIONS CUP! El guatemalteco ingresa de cambio en el segundo tiempo con el LAFC ante Real España.



▶️Todos los juegos de la 🏆 Concacaf #ChampionsCup en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/gDqUAAq8e7 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) February 18, 2026

El encuentro de vuelta se disputará el martes 24 de febrero, cuando el equipo estadounidense reciba al Real España en una serie prácticamente definida. Todo apunta a que el jugador chapín podría tener más minutos, especialmente considerando la amplia ventaja y la intención del cuerpo técnico de seguir fogueándolo en partidos de alto nivel.