Sebastián Bini arranca los entrenamientos con la Selección Nacional Sub-20 con jugadores de la Primera División

El estratega argentino Sebastián Bini, quien tomó recientemente las riendas de la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala, comenzó a trabajar con los jóvenes en este nuevo ciclo, con el firme objetivo de llevar a la Azul y Blanco a su tercera Copa del Mundo en dicha categoría, tras los logros obtenidos rumbo a los Mundiales de Colombia 2011 y Argentina 2023.

La era Bini ya es oficial al mando de la Bicolor. Esta es su primera experiencia como seleccionador nacional, ya que en su trayectoria como entrenador únicamente había dirigido a clubes de la Liga Nacional: Municipal —en dos etapas, con dos títulos— y Cobán Imperial, su último equipo. Asimismo, tuvo paso por el futbol salvadoreño, donde dirigió al Águila.

Bini llegó a la Bicolor en sustitución del mexicano Marvin Cabrera, quien dejó el cargo en diciembre pasado. Ahora, para el estratega argentino, la misión es clara: clasificar a la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Por esa razón, Bini ya comenzó a trabajar con un grupo de 23 futbolistas en su primera convocatoria, con el objetivo de evaluar qué jugadores podrían continuar en el proyecto. Los seleccionados se presentaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), enfocados en asimilar la idea de juego del entrenador.

Bini, tras el primer entrenamiento, expresó: “Contentísimo, la verdad, de ya poder comenzar y verlo plasmado acá en vivo, con mucha ilusión y expectativa de empezar a encontrar a los jugadores que nos van a representar en la eliminatoria”.

Asimismo, indicó que, debido a que esta semana no habrá actividad en la Primera División, se decidió convocar a los jóvenes que tienen la edad adecuada para comenzar a observarlos: “Hay que encontrar a los jugadores indicados y buscar en todas las áreas. Tenemos que encontrar chicos con condiciones físicas importantes para poder competir a nivel mundial.”

Bini concluyó: “Es un hermoso reto, complicadísimo. Es un reto muy lindo donde lo primero es ir al Mundial y, como consecuencia, está la oportunidad de poder ir a los Juegos Olímpicos.”