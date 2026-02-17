Torneo Clausura: ¿Cuántos partidos se perderá Jorge Aparicio tras su lesión con Xelajú MC?

Fútbol Nacional

El capitán de Xelajú, Jorge Aparicio, estará fuera de acción por tres semanas tras sufrir un esguince grado II en la rodilla derecha, lesión ocurrida durante el triunfo 4-2 ante Marquense.

Herberth Marroquín

Jorge Aparicio, mediocampista de Xelajú MC, fue una de las figuras destacadas en la victoria 3-0 frente al Club Deportivo Águila de El Salvador.( Foto Prensa Libre: Esbin García)

El equipo Xelajú Mario Camposeco confirmó que el centrocampista y capitán del conjunto superchivo, Jorge Aparicio, sufrió una lesión, por lo que no estará disponible para los próximos partidos del cuadro altense.

Aparicio resultó lesionado el pasado domingo, cuando Xelajú venció 4-2 a Marquense en una nueva edición del clásico de occidente, que quedó a favor del equipo quetzalteco. Sin embargo, al minuto 39, en una disputa por un balón dividido, su pierna derecha chocó contra la de un rival, por lo que tuvo que abandonar el campo.

El equipo superchivo dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales, donde informó que, luego de las evaluaciones médicas realizadas al jugador para determinar la gravedad de la lesión, se diagnosticó lo siguiente:

“Derivado de la lesión sufrida el pasado fin de semana durante el partido Xelajú MC vs. Marquense, el futbolista Jorge Aparicio Grijalva fue sometido a las evaluaciones correspondientes, donde se evidencia: contusión ósea del cóndilo femoral lateral de la rodilla derecha y esguince grado II del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo estimado de recuperación es de tres semanas, según evolución y controles de imágenes”.

Para el cuadro altense, esta es una baja sensible, pues se trata de su capitán y uno de sus principales referentes, por su entrega, garra y carácter dentro del terreno de juego. Hasta el momento, Aparicio había sumado minutos en las seis jornadas disputadas del certamen.

De confirmarse el tiempo de recuperación estimado, estos serían los partidos que se perdería Aparicio con los superchivos:

  • Jornada 7: Malacateco
  • Jornada 8: Mixco
  • Jornada 9: Achuapa
  • Jornada 10: Mictlán
  • Jornada 11: Cobán Imperial
  • Jornada 12: Aurora

Aparicio estaría regresando para el partido en el que Xelajú reciba al conjunto de Antigua GFC, correspondiente a la jornada 13, por lo que se perdería un total de seis partidos.

Herberth Marroquín

Futbol nacional Jorge Aparicio Liga Nacional Xelajú MC 

