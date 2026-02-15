Clausura 2026: Xelajú impone su ofensiva y derrota a Marquense en el cierre de la sexta jornada

Al quedar fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf, Xelajú MC cambió de inmediato el chip y volvió a enfocarse en el torneo Clausura 2026. El conjunto altense respondió venciendo 4-2 a Deportivo Marquense.

Fue la tercera victoria del equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández, resultado que le permite escalar hasta la tercera posición con 10 puntos, los mismos que Achuapa y Comunicaciones, aunque con mejor diferencia de goles.

Para Marquense el panorama se complica: la derrota significó la cuarta caída y lo deja en la penúltima casilla, con cuatro unidades. En la tabla acumulada la situación es aún más delicada, ya que es último y comienza a comprometer su permanencia.

Este es el segundo partido del torneo en el que Xelajú marca cuatro goles. El primero fue en la jornada inaugural, contra Aurora FC (4-0).

La ofensiva superchiva mostró conexión y efectividad. Raúl Calderón y Antonio López se asistieron mutuamente para firmar sus anotaciones, mientras que Joffré Escobar y Manuel Romero se sumaron a la fiesta goleadora.

Marquense intentó reaccionar y nunca renunció al ataque. Buscó proponer y generar peligro, pero solo le alcanzó para descontar por medio del delantero uruguayo Diego Casas y el defensor guatemalteco Carlos Estrada.

Con este resultado, Xelajú no solo recupera confianza tras su aventura internacional, sino que se mete de lleno en la pelea por los primeros puestos del Clausura 2026.