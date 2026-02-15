Antigua GFC alarga su racha negativa a seis partidos sin ganar tras empatar con Mictlán

Antigua GFC continúa en crisis tras empatar 0-0 con Mictlán, en el estadio La Asunción, por la jornada seis del torneo Clausura 2026. El bicampeón, dirigido por Mauricio Tapia, alargó su mala racha sin conocer la victoria en el certamen.

Los panzaverdes siguen últimos en la tabla del Clausura, con tres puntos producto de tres empates. Este es uno de los inicios más complicado para el club colonial en los últimos años.

Mictlán tampoco aprovechó su localía para sumar tres puntos vitales. Los conejos, dirigidos ahora por Gabriel Álvarez, se mantienen en la penúltima posición de la tabla acumulada con 29 puntos, en zona de descenso directo a la Primera División.

Partido sin emociones

El encuentro fue de bajo nivel ofensivo y sin ocasiones claras de gol. Mictlán dominó los primeros minutos, pero no generó peligro real sobre la portería de Luis Morán. Los toros tuvieron más posesión, pero carecieron de ideas al ataque.

Al minuto 19, Elmer Monroy sacó un derechazo que se fue por encima del arco colonial, en una de las pocas aproximaciones locales del primer tiempo. Antigua tampoco mostró mejoría: solo al minuto 8, Óscar Santis centró al área, pero el arquero John Faust descolgó sin complicaciones. El bicampeón fue un equipo sin ideas ofensivas durante todo el partido.

Segunda mitad sin cambios

Antigua comenzó mejor la segunda parte, pero siguió sin poder concretar. Al minuto 54, Faust desvió un tiro de Brayan Castañeda, en una de las pocas llegadas de los panzaverdes.

Mictlán también falló en la definición. Al minuto 50, Julio Rodríguez tuvo todo para rematar al arco, pero prefirió pasar y desperdició una opción clara para abrir el marcador.

Al minuto 88, Mario Grijalva probó desde larga distancia, pero Luis Morán respondió bien. Fue el primer disparo directo realmente peligroso de Mictlán en todo el encuentro.

Expulsión sobre la hora

El único incidente destacado ocurrió al minuto 91, cuando el paraguayo Julio César Rodríguez fue expulsado con roja directa, dejando a Mictlán con diez jugadores en el cierre del empate sin goles.

Antigua se mantiene en el último lugar del Clausura 2026, con tres puntos y sin victorias en seis fechas. Mictlán, con cinco puntos, sigue en penúltima posición de la tabla acumulada con 29 unidades y en riesgo de descenso. Los toros no pudieron aprovechar su localía para salir del fondo de la clasificación general.