Clausura 2026: Aurora FC le pone fin al invicto de Cobán Imperial que permanecerá de líder

Aurora consiguió una importante victoria 1-0 ante Cobán Imperial este domingo en el Estadio Guillermo Slowing por la jornada 6 del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Saúl Phillips aprovecharon su localía para derrotar al líder del torneo y sumar tres puntos fundamentales.

La derrota representa el primer tropiezo de Cobán en el certamen. Los príncipes azules venían invictos con 13 puntos tras cuatro victorias y un empate en las primeras cinco jornadas, pero no pudieron mantener su racha perfecta ante un Aurora que jugó de manera inteligente en casa.

Aurora dominó gran parte del encuentro, tomaron el control del juego desde el inicio y generaron las ocasiones más claras del primer tiempo, aunque no pudieron concretar antes del descanso.

El único gol del partido llegó al minuto 51 del segundo tiempo. Jimmy Álvarez había intentado en varias ocasiones marcar durante el encuentro, pero finalmente al minuto 51 concretó una jugada y puso a ganar a Aurora ante Cobán Imperial.

El mediocampista aurinegro había estado cerca de anotar en varias oportunidades. Al minuto 17, Tomás Casas estuvo atento para desviar un tiro frontal de Álvarez. Al 36, el atacante sacó un disparo que se fue desviado del marco cobanero. Al 39, se precipitó y mandó la pelota a las nubes en otra ocasión clara.

Tras el gol, Cobán Imperial adelantó líneas en busca del empate pero no pudo vulnerar la portería de Aurora. Los príncipes azules comenzaron a tomar más la pelota pero se encontraron con una defensa aurinegra bien parada que no permitió espacios.

Al minuto 44 del primer tiempo, Allan García había salvado a Aurora sobre la línea al sacar un tiro de Oscar Mejía que parecía gol. El defensor aurinegro fue clave para mantener el cero en el arco local durante todo el encuentro.

Aurora suma ahora ocho puntos en el Clausura 2026 tras esta victoria en casa que los acerca a la parte media-alta de la tabla. Por su parte, Cobán Imperial cae por primera vez en el torneo y se queda con 13 puntos, aunque se mantiene como líder del certamen.