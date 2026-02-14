Comunicaciones rescata empate ante Mixco y suma en la tabla acumulada del Clausura 2026

Comunicaciones FC evitó una derrota que pudo complicar su panorama en la tabla acumulada tras empatar 2-2 frente a Deportivo Mixco, este sábado 14 de febrero en el arranque de la jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

El conjunto local tomó el control desde el inicio y golpeó primero. A los 19 minutos, Manuel Moreno abrió el marcador luego de una jugada colectiva que culminó tras un desajuste defensivo de los cremas.

La presión de los chicharroneros continuó y al 34’, Nicolás Martínez amplió la ventaja desde el punto penal, colocando un 2-0 que reflejaba lo visto en la primera mitad.

El equipo albo lucía desconectado y sin respuesta clara ante un rival que aprovechó cada espacio. Sin embargo, el panorama cambió tras el descanso.

Comunicaciones reacciona

El técnico Marco Antonio Figueroa movió el banquillo en busca de reacción y una de sus apuestas resultó determinante. Dairon Reyes ingresó al inicio del complemento y fue clave en la remontada.

Al minuto 65, Reyes descontó con una acción individual que revitalizó a Comunicaciones y encendió el partido. El impulso anímico fue evidente y diez minutos después Lynner García firmó el 2-2 definitivo con un remate certero, culminando la reacción visitante.

Lo que parecía una caída segura terminó convirtiéndose en un punto valioso para los capitalinos, que ahora suman 10 unidades en el Clausura 2026 y mantienen paso firme en la lucha por escalar posiciones en la acumulada.

Los cremas rescataron un empate importante tras ir perdiendo 0-2 en el primer tiempo y ahora suman 10 puntos en el Torneo Clausura 2026 y continúa ascendiendo en la tabla acumulada.