Este es el diagnóstico de Carlos Castrillo tras la grave lesión sufrida en el juego ante Municipal

Municipal dominaba cómodamente 1-0 a Achuapa en el Estadio Manuel Felipe Carrera cuando el partido cambió radicalmente al minuto 73. José Carlos Martínez protagonizó una jugada violenta que le costó la expulsión y prácticamente le dio el empate a los visitantes.

El incidente ocurrió en una disputa de balón cuando Martínez le propinó un fuerte pisotón a Carlos Castrillo. El delantero de Achuapa cayó al suelo de inmediato quejándose de dolor, y rápidamente se pudo observar que presentaba un corte profundo en la zona afectada.

El árbitro no dudó en sacar la tarjeta roja directa a José Carlos Martínez por la dureza de la entrada. La jugada quedó clara para el juez del encuentro, quien expulsó al jugador de Municipal ante la evidente violencia de la acción.

Castrillo salió en camilla

Carlos Castrillo quedó tendido en el campo de juego durante varios minutos mientras recibía atención médica. Los médicos y bomberos trabajaron sobre el jugador, quien presentaba un corte profundo que requería atención inmediata en el vestuario.

La gravedad de la lesión obligó a sacar a Castrillo en camilla del terreno de juego al minuto 78. El delantero de Achuapa fue sustituido por Víctor Alexis Matta y llevado directamente al vestuario para seguir siendo evaluado por el cuerpo médico del equipo. El partido perdió ritmo durante varios minutos tras el incidente.

José Martínez se lamenta tras salir expulsado, mientras al fondo los bomberos llevan en camilla a Carlos Castrillo. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

A pesar de la gravedad de la herida, no fue necesario llevar a Carlos Castrillo a un centro asistencial, ya que en la clínica del estadio Manuel Felipe Carrera su atendido, con el apoyo respectivo del equipo médico de su equipo y el de los rojos quienes apoyaron en estabilizar al jugador.

Cabe destacar, que el delantero rojo, José Martínez, estuvo en todo momento acompañando a Castrillo mientras este era atendido. Al final, el defensa cebollero sufrió una ruptura de 15 centímetros y fue suturado, por lo que estará por varias semanas fuera de toda actividad.