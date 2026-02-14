Achuapa rescata un empate agónico 1-1 ante Municipal en El Trébol

Municipal aprovechó su localía para vencer 1-0 a Deportivo Achuapa en el Estadio Manuel Felipe Carrera por la jornada 6 del Torneo Clausura 2026. Los rojos se llevaron los tres puntos en un partido que se complicó en el segundo tiempo tras quedarse con diez jugadores por la expulsión de José Martínez.

El único gol del encuentro llegó al minuto 27 del primer tiempo. Un tiro de esquina ejecutado por Pedro Altán fue rematado de cabeza por Nicolás Samayoa, quien puso el 1-0 para los escarlatas con un cabezazo certero que venció a Ederson Cabezas.

Municipal dominó el primer tiempo y pudo ampliar la ventaja antes del descanso. Al minuto 32, Yasnier Matos tuvo un gol anulado por fuera de lugar que pudo haber puesto el 2-0. Los rojos siguieron atacando en busca del segundo tanto pero no pudieron concretarlo.

Ederson Cabezas salvó a Achuapa

El portero de Achuapa fue fundamental para evitar una goleada. Ederson Cabezas tuvo varias atajadas destacadas durante todo el partido. Al minuto 15, rechazó tiros de Cristian Hernández y Rudy Muñoz en jugadas peligrosas de Municipal.

En el segundo tiempo, Cabezas volvió a lucirse. Al minuto 49, el guardameta voló para mandar afuera un tiro desviado de Pedro Altán. Al minuto 57, protagonizó un atajadón espectacular para rechazar otro disparo del mismo jugador. Al 63, se anticipó para evitar el remate de José Martínez cuando parecía gol cantado.

Expulsión y lesión grave

El partido se complicó al minuto 73 con una jugada violenta. José Carlos Martínez Navas le dio un fuerte pisotón a Carlos Castrillo que le causó un corte profundo al jugador de Achuapa. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al jugador de Municipal.

Carlos Castrillo tuvo que ser atendido por médicos y bomberos durante varios minutos en el campo. El delantero de Achuapa presentaba un corte profundo y finalmente fue sacado en camilla del terreno de juego al minuto 78 para seguir siendo evaluado en el vestuario.

A pesar de quedarse con diez hombres, Municipal aguantó bien el resultado. Al minuto 67, Erik López tuvo una ocasión clara que apenas se fue a un lado de la portería de Achuapa cuando los rojos todavía jugaban con once.

José Carlos Martínez Navas le dio un fuerte pisotón a Carlos Castrillo que le causó un corte profundo y tuvo que salir en camilla de la cancha. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Achuapa empató sobre la hora

Achuapa aprovechó la superioridad numérica en los minutos finales y presionó con todo en busca del empate. El partido perdió ritmo tras la lesión de Castrillo, pero los cebolleros no se rindieron y fueron al ataque con un hombre más sobre el campo.

El tanto del empate finalmente llegó al minuto 94 en tiempo de reposición. Carlos Mejía sacó un centro al área que encontró a Carlos Santos completamente solo, y el delantero remató a placer para poner el 1-1 definitivo en El Trébol y salvar un punto agónico para Achuapa.