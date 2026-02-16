Así queda la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la sexta jornada

La jornada 6 del Torneo Clausura 2026 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones. Cobán Imperial sigue como líder absoluto con 13 puntos a pesar de sufrir su primera derrota del torneo ante Aurora, manteniendo su ventaja sobre sus perseguidores.

Antigua GFC continúa en el último lugar de la tabla con apenas 3 puntos tras seis jornadas disputadas. El bicampeón empató 0-0 con Mictlán y alargó su agonía a seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, sumando tres empates y tres derrotas en lo que va del certamen.

Marquense recibió un duro golpe tras caer 4-2 ante Xelajú en el Mario Camposeco. La derrota hunde más a los rojinegros en la tabla acumulada, donde ocupan la última posición con 28 puntos y peligran seriamente en la zona de descenso directo a la Primera División.

Tabla de posiciones tras jornada 6

1. Cobán Imperial - 13 puntos

2. Municipal - 11 puntos

3. Xelajú - 10 puntos

5. Comunicaciones - 10 puntos

7. Mixco - 8 puntos

8. Aurora - 8 puntos

10. Mictlán - 5 puntos

11. Marquense - 4 puntos

12. Antigua GFC - 3 puntos

Cobán Imperial sigue al frente de la tabla con 13 puntos a pesar de caer 1-0 ante Aurora en el Estadio Guillermo Slowing. Los príncipes azules sufrieron su primera derrota del torneo tras cuatro victorias y un empate, pero mantienen la ventaja de tres puntos sobre sus perseguidores.

Municipal tiene el segundo lugar con 11 puntos tras empatar ante Achuapa que logró rescatar un empate agónico 1-1 con gol al minuto 94. Los cremas empataron 2-2 con Mixco tras remontar dos goles en contra. Xelajú goleó 4-2 a Marquense y se redimió tras quedar eliminado de la Copa de Campeones de Concacaf.

Guastatoya se ubica sexto lugar con 9 puntos tras empatar 1-1 con Malacateco en casa. Aurora y Mixco comparten posiciones con 8 puntos cada uno en la parte media de la tabla del certamen.

Achuapa ogró rescatar un empate agónico 1-1 ante Municipal con gol al minuto 94. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Antigua en crisis total

El bicampeón atraviesa la peor crisis de su historia reciente. Antigua suma seis partidos sin ganar (tres empates y tres derrotas) y ocupa el último lugar del Clausura con apenas 3 puntos. Los panzaverdes empataron 0-0 con Mictlán en un partido sin emociones donde no generaron peligro ofensivo.

Mictlán tiene 5 puntos y se ubica en el penúltimo lugar del Clausura, aunque su situación es más crítica en la tabla acumulada donde ocupa posiciones de descenso. Marquense cierra la tabla con 4 puntos tras la derrota ante Xelajú que los hunde más en la crisis.

Marquense ocupa la última posición de la tabla acumulada con 28 puntos tras no sumar ante Xelajú. Los leones peligran seriamente y necesitan urgentemente empezar a ganar para salir del fondo.