Tabla acumulada de la Liga Nacional: Municipal se mantiene líder y Marquense sigue en el fondo

Tras finalizar la sexta jornada del Torneo Clausura del 2026, se vivió una fecha intensa, en la que ninguno de los equipos involucrados directamente en la lucha por la permanencia logró escalar posiciones en la tabla acumulada.

Además, Cobán Imperial perdió su invicto en el certamen y el bicampeón continúa sin poder ganar en el torneo, situación que lo ha complicado en la tabla del Clausura, aunque no así en la general. La jornada concluyó con Marquense en el último lugar del acumulado.

La tabla general continúa al rojo vivo, con cuatro equipos peleando de lleno por no descender a la Primera División. En lo más alto del acumulado se mantiene Municipal, líder sólido con 59 unidades, siete más que el segundo lugar, ocupado por Deportivo Mixco.

Aurora FC ha escalado a la tercera casilla, con 47 puntos, mientras que en la cuarta posición se ubica el bicampeón, con 45. A pesar de no haber logrado aún una victoria en el presente certamen, el colchón de puntos obtenido en torneos anteriores le permite mantenerse bien posicionado.

En la quinta plaza aparece Xelajú MC, que gracias a su reciente victoria llegó a 38 unidades, las mismas que Malacateco, que se encuentra en la sexta posición. En séptimo lugar marcha Cobán Imperial, con 36 puntos, seguido por Deportivo Achuapa, que suma 35 y es octavo en la tabla.

Donde la situación está verdaderamente complicada es en la zona de descenso, que se mantiene al límite. Ninguno de los equipos implicados logró sumar de a tres en esta jornada, por lo que todo permanece prácticamente igual. Guastatoya sigue noveno con 31 puntos, mientras que Comunicaciones, de momento fuera de peligro, se mantiene décimo con 30 unidades.

Ya en posiciones de descenso directo aparece Atlético Mictlán, con 29 puntos, y en el último lugar continúa Marquense, con 27. De mantenerse esta tendencia, los equipos que perderían la categoría serían los Conejos y los Leones.