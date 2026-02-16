Derrickson Quirós sorprende en el Mario Camposeco con una emotiva propuesta de matrimonio tras el triunfo del Xelajú MC

El Xelajú MC cerró la jornada seis del Torneo Clausura del 2026 con una victoria contundente como local ante Marquense, en una nueva edición del clásico del occidente.

El equipo lanudo mostró una gran actuación frente a unos Leones que se complican cada vez más en la tabla acumulada, al sumar una nueva derrota que aumenta la presión en el descenso.

Sin embargo, más allá del resultado, al finalizar el encuentro ocurrió algo poco habitual en el futbol: una propuesta de matrimonio en pleno terreno de juego.

El protagonista fue el extremo ofensivo costarricense Derrickson Jeikel Quirós, hombre importante del ataque superchivo. Tras el pitazo final, el jugador solicitó que su novia ingresara al campo. Frente a la mirada de la afición, y los medios de comunicación, Quirós se arrodilló, sacó un anillo y le pidió matrimonio a su pareja.

El estadio Mario Camposeco, que minutos antes celebraba la victoria de su equipo, fue testigo del emotivo momento. Entre aplausos, gritos de alegría, cámaras y celulares alzados, llegó el tan esperado “sí”, lo que desató una ovación en todo el coloso quetzalteco.

¡DIJO QUE SI!



Al finalizar el juego de esta noche entre Xelaju MC vs Marquense, el jugador "Tico" Derrickson Quirós le pidió matrimonio a su novia en la gramilla del Estadio Mario Camposeco. pic.twitter.com/CYuDWazUBZ — Locos por Xelajú (@LocosPorXelaju) February 16, 2026

Para el futbolista tico, la noche fue simplemente inolvidable: no solo celebró un triunfo importante con Xelajú MC, sino también uno de los momentos más significativos de su vida personal. La combinación perfecta entre fútbol, amor y celebración marcó una jornada que quedará grabada en la memoria del jugador costarricense en dónde conquistó el corazón de su futura esposa.