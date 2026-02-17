“Los únicos que no están comprometidos son los directivos”, afirma Carlos Chava Estrada ante la crisis que vive Marquense

El cuadro del Deportivo Marquense se encuentra en una situación crítica en la tabla acumulada, donde el conjunto de los Leones ocupa, de momento, la última casilla. En este escenario, sería uno de los equipos que perderían la categoría y regresarían a la Primera División.

Tras seis fechas del Clausura del 2026 y las 22 del Torneo Apertura, el conjunto de San Marcos ha sumado únicamente 27 unidades, por lo que está obligado a comenzar a sumar de inmediato si no quiere descender.

El momento del club amarillo es complicado, ya que necesita puntos de forma urgente para no perder la categoría. Uno de sus jugadores más importantes, el defensa guatemalteco Carlos Salvador “Chava” Estrada, dio contundentes declaraciones en el programa "Marquense es Pasión," donde expresó lo siguiente sobre su llegada al club y el compromiso del plantel:

“Yo vine a Marquense no solo por el cariño que le tengo al equipo, sino para sumar y ayudar a salvarlo. Mi intención fue venir, formar un buen grupo y salir adelante de cualquier adversidad. Te puedo asegurar que todos los jugadores están comprometidos, al igual que el cuerpo técnico.”

Estrada mostro su frustración por la situación que vive el plantel, al señalar múltiples carencias y la falta de compromiso por parte de la junta directiva. “Los únicos que no están comprometidos son los directivos. Están tratando al equipo como si fuera amateur. He jugado en equipos amateurs en Estados Unidos donde te tratan mejor que lo que estoy viviendo ahora.”

Sobre las condiciones en el club, añadió: “Pensé que, con una nueva junta directiva, las cosas serían diferentes… pero no. ¿Cómo es posible que no tengamos medicina y que nosotros tengamos que ver cómo recaudar dinero para comprarla? No puede ser que un equipo profesional y con historia como Marquense sea tratado así.”

Respecto a los viajes y la logística, indico: “Para un partido importante en Mazatenango contra Comunicaciones —que estuvimos a punto de ganar— nos mandaron el mismo día. Después del almuerzo tuvimos que descansar en el suelo. No es posible que nos traten de esa manera.”

También menciono que existen deudas salariales: “Nos deben casi dos meses y medio y nadie se acerca ni da la cara. Ellos tienen que cumplir en lo administrativo, y nosotros lo haremos en la cancha. Estamos seguros de que vamos a salvar esto, pero, si nos siguen tratando así, sin acercarse al estadio y sin pagar, deberían ponerse las pilas. Y, si no pueden, que renuncien y venga gente que sí tenga capacidad y compromiso con el pueblo de San Marcos.”

Finalmente, concluyó: “Yo dejé en la capital comodidades, pero vine a mostrar compromiso. Sin embargo, la directiva nos tiene abandonados. Se viene un partido importante el jueves contra Mixco y no nos han pagado.”