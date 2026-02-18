Municipal no encuentra el camino y Cobán Imperial sigue dominando la tabla de posiciones

El cuadro de Cobán Imperial empató 0-0 en casa, en el estadio José Ángel Rossi, frente a Municipal, en el partido estelar de la jornada siete del Torneo Clausura. Sobre el papel se esperaba un duelo vibrante entre dos equipos protagonistas, pero el encuentro terminó siendo discreto, trabado y con muy pocas emociones en ambas porterías.

Ninguno de los dos conjuntos logró imponer condiciones, y las imprecisiones fueron la constante durante los 90 minutos. El partido comenzó con minutos iniciales titubeantes por parte de ambos equipos. Ni Cobán Imperial ni Municipal generaban peligro y se mostraban cautelosos, sin asumir riesgos durante los primeros 20 minutos.

Fue hasta el minuto 24 cuando los Príncipes Azules tuvieron la primera ocasión clara: Janderson Pereira sacó un potente remate que obligó al guardameta rojo, Kenderson Navarro, a realizar una gran atajada abajo de sus tres palos. Un minuto después, Navarro volvió a lucirse al detener otro disparo de Juan Winter, evitando así la caída del arco escarlata.

Cobán, empujado por su afición, buscó el gol con más insistencia, aunque sin la claridad suficiente. Del otro lado, Municipal prácticamente no inquietó la portería defendida por Víctor Ayala, quien vivió una primera parte tranquila. Los primeros 45 minutos dejaron más dudas que certezas y quedaron a deber frente a la expectativa generada.

En la segunda mitad, el ritmo tampoco mejoró demasiado. Al minuto 83, Uriel Amaral estuvo a punto de abrir el marcador, pero nuevamente el guardameta Rojo evitó la caída de su marco Municipal respondería hasta el minuto 90, con la más clara del partido: Rudy Muñoz estrelló un potente remate en el travesaño, dejando temblando el marco y un minuto después, en un centro al área, el trinitario Audrey David conectó de cabeza, pero sin dirección, desperdiciando la última oportunidad clara del encuentro. Cobán respiró aliviado.

FT | Termina el encuentro en el José Ángel Rossi sin goles en el marcador en la jornada 7 del #Clausura2026



Presentado por: @BetcrisGuate pic.twitter.com/bI3D9sSTln — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) February 18, 2026

El empate, pese al sabor amargo por el rendimiento mostrado, permite a Cobán Imperial mantenerse como líder del certamen al cierre de la jornada. Municipal, por su parte, suma un punto que sabe a poco y llega a los 12 puntos, especialmente por las oportunidades generadas en los minutos finales. Además, el equipo rojo se marcha con una nota negativa: la lesión del defensor nacional Nicolás Samayoa.

Kenderson Navarro tuvo grandes atajadas en el encuentro. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

En la próxima jornada, Municipal recibirá en el estadio Manuel Felipe Carrera a Antigua GFC, mientras que Cobán visitará al complicado equipo de Guastatoya, en un duelo que podría poner a prueba su liderazgo.