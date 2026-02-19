El campeón Antigua despierta: Bradley confía que el triunfo ante Aurora sea un nuevo inicio

El conjunto colonial derrotó 2-0 a Aurora FC en el partido correspondiente a la jornada siete y, con el resultado, alcanzó seis puntos para abandonar el último lugar de la tabla de posiciones.

Fue el primer festejo tanto para el plantel como para la afición, que en las seis fechas anteriores había sufrido tres derrotas y tres empates, resultados que alejaron al equipo de los primeros puestos ocupados por Cobán Imperial, Achuapa y Municipal.

El triunfo ante los militares llegó gracias a las anotaciones de Óscar Santis y Dewinder Bradley. Sin embargo, el segundo tiempo se complicó para el equipo dirigido por Mauricio Tapia debido a las expulsiones de Enrique Camargo y Héctor Prillwitz.

“Estamos contentos por la victoria que veníamos buscando desde hace rato. Ojalá que ahora que ganamos comience un nuevo torneo para nosotros”, expresó Bradley al finalizar el encuentro en el estadio Pensativo.

“El triunfo tiene que motivarnos a recuperar la confianza. Debemos volver a creer que somos capaces y hacer mejor las cosas en lo que resta del Clausura”, añadió el delantero guatemalteco.

Bradley reconoció que el duelo ante Aurora fue complicado, especialmente tras quedarse con dos hombres menos. “Lo importante fue que supimos aguantar y mantener la portería en cero. Ahora hay que pensar en el partido de la próxima jornada”, señaló.

En la fecha ocho, Antigua GFC visitará a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, en un duelo que revive la final del Torneo Apertura 2025, en la que los coloniales se coronaron campeones.

Los jugadores de Antigua GFC celebra la anotación del Bradley en el juego frente a Aurora. (Foto Antigua GFC).

El encuentro entre rojos y antigüeños está programado para el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas. Por su parte, Aurora FC recibirá a Comunicaciones el domingo a las 11:00.

“Sabemos que tenemos un gran plantel y un buen entrenador. Esperamos que esta primera victoria nos dé la confianza necesaria para encarar el resto del campeonato”, concluyó Bradley.