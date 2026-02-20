Dairon Reyes analiza la victoria de Comunicaciones y aclara que no le gusta que lo llamen “el Messi cubano”

El cuadro de Comunicaciones volvió a sufrir, pero logró una victoria importante en sus aspiraciones por mantener la categoría. El conjunto crema tuvo que venir de atrás una vez más para vencer 2-1 al Atlético Mictlán, en un duelo directo por la permanencia.

Los “conejos”, por intermedio del atacante Willian Jehú Fajardo, sorprendieron temprano con un gol en los primeros compases del encuentro; sin embargo, en la segunda mitad, el equipo albo reaccionó y remontó gracias a las anotaciones de Dairon Reyes y Omar Duarte.

Con este triunfo, los dirigidos por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa repitieron la historia de la fecha cinco, cuando derrotaron por el mismo marcador a Marquense.

Con la victoria, Comunicaciones llegó a 13 puntos en el Clausura y escaló a la tercera posición del torneo. En la tabla acumulada, el conjunto crema alcanzó las 33 unidades, ubicándose de momento en la novena casilla, todavía con el objetivo claro de seguir sumando para alejarse de la zona del descenso.

Uno de los jugadores más regulares del torneo ha sido el atacante cubano Dairon Reyes, autor del gol del empate frente a Mictlán y máximo anotador crema en el certamen, con cuatro tantos. Tras el encuentro, Reyes habló en conferencia de prensa y expresó: “Para mí es importante ayudar al equipo, agradecido con Dios por la oportunidad, y para eso es que venimos.”

Respecto al apodo de que le llaman el “Messi cubano”, Reyes fue claro: “Lo del Messi cubano lo leo mucho; mi familia me lo manda, pero verdaderamente no me gusta para nada que me digan eso. Gracias a Dios tuve la oportunidad de convivir con él. Messi es Messi, y yo soy Dairon.”

El atacante añadió también: “Soy muy afortunado de poder ayudar, y para eso vinimos: para seguir aportando. Esperamos estar pronto arriba, porque sé que podemos.”

Para cerrar, Reyes se refirió a la irregularidad del equipo: “Comunicaciones es un equipo grande, y a veces nos relajamos mucho. Son errores que nosotros mismos cometemos, pero también sabemos sobreponernos, y eso dice mucho tanto para la afición como para la Liga sobre lo que estamos hechos. Vamos partido a partido para seguir sumando.”