La Federación de Qatar suspende sus eventos futbolísticos y pone en duda la Finalissima entre España y Argentina

La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones y torneos que se celebran en el país hasta nuevo aviso, debido a la inestabilidad en la región generada por los ataques de Israel a Irán registrados este fin de semana. La decisión afecta directamente a los eventos futbolísticos programados en territorio qatarí en las próximas semanas.

Entre los compromisos que quedan en incertidumbre está La Finalissima, el partido que enfrenta al campeón de Europa, España, contra el campeón de América, Argentina, programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha. Por el momento, el encuentro está en vilo a la espera de cómo evolucione el conflicto bélico en la región.

Además del duelo entre España y Argentina, la selección albiceleste tenía previsto disputar un partido amistoso ante la selección de Qatar el 31 de marzo, cuatro días después de La Finalissima. Este compromiso también se ve afectado por la suspensión anunciada por la Federación qatarí.

La Finalissima, en el aire

La Finalissima es el encuentro que enfrenta al campeón vigente de la Eurocopa y al campeón de la Copa América. España, y Argentina, conducida por Lionel Messi, iban a protagonizar uno de los partidos más esperados del año en el estadio Lusail, el mismo recinto donde Argentina conquistó el Mundial de Qatar 2022.

El duelo había generado una enorme expectación a nivel mundial por el choque entre dos de las selecciones favoritas para el próximo Mundial, así como por el enfrentamiento generacional entre sus figuras principales. La incertidumbre sobre su realización llega a menos de un mes de la fecha pactada.

La Federación de Qatar no precisó en su comunicado una fecha de reanudación de las actividades. El organismo indicó únicamente que informará a través de sus canales oficiales cuándo se retomarán los torneos y partidos suspendidos, dejando abierta la posibilidad de que los encuentros se reprogramen o se trasladen a otra sede.

Por el momento, no hay una confirmación oficial sobre si La Finalissima se disputará en Qatar, se trasladará a otro país o será postergada. Tanto la UEFA como la Conmebol, organizadores del evento, no se han pronunciado aún sobre el futuro del partido ante la situación en la región.

La situación en Medio Oriente seguirá siendo determinante para definir el futuro de La Finalissima y del amistoso entre Argentina y Qatar. Ambas federaciones deberán esperar la evolución del conflicto y la posición de las autoridades qataríes para tomar una decisión sobre los compromisos futbolísticos previstos para finales de marzo.