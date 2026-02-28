Lamine Yamal anota su primer hat-trick ante el Villarreal y supera récord de Messi

Lamine Yamal consiguió este fin de semana el primer hat-trick de su carrera profesional en la victoria del Barcelona sobre el Villarreal. El delantero de 18 años anotó tres goles en el partido y fue elegido como la figura del encuentro.

Con esta actuación, Yamal superó un dato histórico de Lionel Messi: el argentino logró su primer triplete con el Barça a los 19 años y 259 días, mientras que el joven extremo lo consiguió casi un año y medio antes. Además, se convirtió en el tercer jugador más joven en anotar un hat-trick en la historia de La Liga española.

El primer gol llegó con un remate directo tras una asistencia de Fermín. En el segundo, encaró a dos defensores y definió por la escuadra. El tercero fue un pase filtrado de Pedri que Yamal no perdonó y anotó. Al celebrarlo, mostró tres dedos para dejar claro el mensaje del primer triplete de su carrera.

Cifras que impresionan

Con estos tres goles, Yamal llegó a 18 anotaciones en la temporada, siendo el máximo goleador y también el máximo asistente del equipo con 13 pases de gol. En total, ha participado en 31 de los 107 goles del Barcelona en lo que va del año.

Tras el partido, el jugador fue directo al hablar sobre su momento: reconoció que hace unos meses no era feliz dentro de la cancha, pero que ahora disfruta nuevamente del fútbol. También reveló un detalle curioso con su entrenador Hansi Flick: le pidió que lo sustituyera únicamente si él mismo marcaba el tercer gol.

Flick cumplió el trato y lo reemplazó para preservarlo de cara al partido del martes ante el Atlético de Madrid. Yamal se fue del campo con el balón bajo el brazo, el mismo gesto que en su momento hizo famoso Messi, con quien cada vez comparte más páginas en los libros de historia del club catalán.

