Real Madrid vs Manchester City: Así se jugará la eliminatoria con fechas y horarios definidos

El sorteo de los Octavos de Final de la Champions League, realizado en Suiza, ha deparado nuevamente uno de los duelos más repetidos —y más intensos— del fútbol europeo en los últimos. Real Madrid y Manchester City, protagonistas de una rivalidad reciente pero de enorme peso competitivo, volverán a verse las caras en los octavos de final del torneo más prestigioso del Viejo Continente.

Lo que muchos ya denominan “el nuevo clásico europeo” tendrá otro capítulo más en una serie que, desde el 2012, ha marcado una nueva era de enfrentamientos entre merengues y citizens, especialmente en rondas de eliminación directa. Será, además, el quinto cruce consecutivo entre ambos , una señal clara del dominio y la consistencia de ambos clubes en Europa.

En los antecedentes más inmediatos, el precedente más reciente se dio en la fase de liga de esta misma edición, en la que el equipo de Pep Guardiola se impuso 2-1 en el Santiago Bernabéu, y mostró su habitual dominio posicional.

Sin embargo, pese a esa victoria visitante, la balanza en las eliminatorias recientes favorece al Real Madrid, que eliminó al City tanto en el play-off de la temporada pasada como en los cuartos de final del 2024, año en el que los blancos conquistaron su 15.º título europeo. Cada enfrentamiento ha sido un espectáculo: goles, remontadas, prórrogas y noches inolvidables tanto en Chamartín como en el Etihad. Esta vez se espera un nuevo episodio cargado de tensión, talento y drama futbolístico en las " noches magicas".

Las fechas también están confirmadas. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, quien vive su primera temporada al mando del cuadro blanco, abrirá la eliminatoria en casa. La ida se disputará el 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta será el 17 de marzo en el Etihad Stadium ambos encuentro se disputaran a las 14:00 horas de Guatemala.

El duelo de vuelta será especialmente exigente para los merengues, pues el Etihad se ha consolidado en los últimos años como uno de los estadios más complicados de Europa, donde los de Guardiola suelen imponer su estilo con autoridad y posesiones largas que desgastan al rival.

Este nuevo cruce vuelve a enfrentar dos filosofías muy distintas. Por un lado, el Real Madrid, con su tradicional peso histórico, su capacidad para competir bajo presión y su mezcla de juventud y jerarquía. Por el otro, el Manchester City, actual referente del juego de posición, una maquinaria tácticamente depurada y con una plantilla profundamente equilibrada.

Ambos clubes llegan con aspiraciones máximas: para los ingleses, la obsesión es volver a conquistar la Champions; para los españoles, mantener vivo el idilio con una competición que históricamente les pertenece con las quince Liga de Campeones en sus vitrinas.