Champions League: Barcelona y Real Madrid ya conocen a sus rivales en los Octavos de Final

Este viernes 27 de febrero, en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025-26. En esta fase, los 16 equipos clasificados buscan avanzar rumbo a la final, programada para el 30 de mayo en Budapest, Hungría.

Las eliminatorias se disputarán a doble partido: los encuentros de ida se jugarán el 10 y 11 de marzo, mientras que los duelos de vuelta tendrán lugar el 17 y 18 del mismo mes. De estos cruces saldrán los ocho clubes que avanzarán a los cuartos de final.

Uno de los emparejamientos es el duelo entre Real Madrid y Manchester City, rivalidad recurrente en las últimas ediciones del torneo. El conjunto español volverá a encontrarse con el equipo dirigido por Pep Guardiola. Real Madrid y City volverán a enfrentarse por octava ocasión desde 2012.

En el último precedente, también en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu, aunque fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el play off de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.

Cruces completos de Octavos de final

Atalanta vs. Bayern Múnich

Real Madrid vs. Manchester City

Chelsea vs. Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Galatasaray vs. Liverpool

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Newcastle vs. Barcelona

Bodø/Glimt vs. Sporting de Portugal

The confirmed round of 16 draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

El cuadro también deja abierta la posibilidad de enfrentamientos en la siguiente ronda, como un eventual Paris Saint-Germain vs. Liverpool, un Real Madrid vs. Bayern Múnich o un Barcelona vs. Atlético de Madrid. Además, equipos como Bodø/Glimt o Sporting de Portugal buscarán seguir haciendo historia en el torneo más importante del viejo continente.

Posibles cruces de cuartos de final

La UEFA también definió el cuadro hacia las semifinales. Los cuartos de final se disputarán el 7 y 8, y el 14 y 15 de abril.

Ganador PSG/Chelsea vs. ganador Galatasaray/Liverpool

Ganador Real Madrid/Manchester City vs. ganador Atalanta/Bayern Múnich

Ganador Newcastle/Barcelona vs. ganador Atlético de Madrid/Tottenham

Ganador Bodø/Glimt/Sporting de Portugal vs. ganador Bayer Leverkusen/Arsenal

Los equipos que superen esta fase avanzarán a las semifinales.