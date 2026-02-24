Messi dice que pudo jugar con España y que se arrepiente de no haber aprendido inglés

Fútbol Internacional

Messi dice que pudo jugar con España y que se arrepiente de no haber aprendido inglés

Leo Messi, delantero del Inter Miami, aseguró que cuando estaba en el Barcelona recibió propuestas para jugar con la selección española y que fue algo que pudo "llegar a pasar".

EFE

|

Lionel Messi durante la entrevista con el podcast Miro de Atrás. (Foto Miro de Atrás).

Lionel Messi durante la entrevista con el podcast Miro de Atrás. (Foto Miro de Atrás).

La estrella de la selección de Argentina compartió detalles de la opción que tuvo jugar para la selección de España y que fue algo que pudo “llegar a pasar”. pese a que su deseo siempre fuera representar a Argentina, en una entrevista con el podcast Miro de Atrás.

De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar”, dijo Messi.

“Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina”, añadió el argentino.

En la entrevista, que tuvo gran repercusión en los medios americanos, Messi contó varias anécdotas, entre ellas que se arrepiente de no haber estudiado inglés.

LECTURAS RELACIONADAS

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 21: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF reacts during the MLS match between Los Angeles Football Club and Inter Miami CF at Los Angeles Memorial Coliseum on February 21, 2026 in Los Angeles, California. Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP (Photo by Ryan Sirius Sun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El Inter Miami de Messi cae por goleada ante Los Ángeles FC en la primera fecha de la MLS

chevron-right
FORT LAUDERDALE, FLORIDA - OCTOBER 24: Javier Mascherano, Head Coach of Inter Miami CF, talks to Lionel Messi #10 of Inter Miami CF during the 2025 MLS Cup Playoff match between Inter Miami CF and Nashville SC at Chase Stadium on October 24, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Esta fue la respuesta de Mascherano sobre si Messi jugará el próximo Mundial 2026

chevron-right

Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos. Tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de estudiar y me arrepiento un montón. Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante”, admitió.

Y consideró además que Diego Maradona “era una cosa de locos”.

Rompió generaciones. Crecés con sus videos. Lo vi en Newell’s, pero era chico. Ese día de su debut y el gol quedaron marcados. En 1990 éramos chicos y en el 94 pasó lo que pasó, no lo vimos tanto. Pero Diego va más allá de todo“, afirmó.

“La primera vez que lo conocí fue cuando me invitó a su programa. Yo había vuelto del Mundial Sub-20 de 2005. Creo que fue en una fecha FIFA previa a 2006. Se apareció en el camarín con toda mi familia”, añadió.

Messi repasó además el triunfo mundialista de 2022 con Argentina y reconoció que el partido de la fase de grupos contra México fue uno de los más complicados.

“Yo lo dije, ese partido contra México fue decisivo y uno de los que más sufrimos. Lo hablábamos en el grupo. Era un partido en el que nos jugábamos muchísimo, pero teníamos que mirar todo lo que habíamos hecho antes. Veníamos muchos partidos sin perder, no nos podía cambiar nada el partido con Arabia. Teníamos que volver a ser nosotros. Inconscientemente la cabeza te juega: decís que venís ganando, pero si pierdes quedas afuera“, aseguró.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Inter Miami Lionel Messi Selección de Argentina Selección de España 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS