Esta fue la respuesta de Mascherano sobre si Messi jugará el próximo Mundial 2026

Javier Mascherano dejó una frase resonante sobre el futuro de Lionel Messi con la selección argentina. El técnico de Inter Miami dialogó con la prensa en Colombia tras la victoria 2-1 de su equipo ante Atlético Nacional de Medellín en partido amistoso de pretemporada.

"¿Ves a Messi en el Mundial?", le consultaron al Mascherano. La respuesta del técnico fue sencilla y contundente: "Sí, ¿por qué no?". De esta manera, Mascherano prácticamente dio por hecho que Messi será parte de la Scaloneta en el Mundial 2026.

La cita mundialista arrancará en junio en Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina defenderá el título conquistado en Qatar 2022. Aunque el astro rosarino se refiere como parte del equipo de cara al Mundial, todavía no ha confirmado oficialmente su presencia en el máximo evento de selecciones.

La agenda de Inter Miami estará cargada en 2026, por lo que será fundamental cómo maneje Mascherano los tiempos de cada partido de un Messi que cumplirá 39 años en plena competencia mundialista.

Confianza en la Selección argentina

"Me gusta acompañar a los jugadores y sobre todo saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conocen su cuerpo", comentó el técnico argentino. Mascherano explicó que tienen maneras de medir y sugerir cosas, pero que al final es un ida y vuelta con los jugadores para conocer sus sensaciones.

En cuanto a las posibilidades de la selección argentina en la Copa del Mundo 2026, Mascherano se mostró optimista. "Argentina lo va a afrontar de la mejor manera porque hace mucho tiempo que compite muy bien, tiene jugadores extraordinarios", expresó el técnico.

Como argentino, Mascherano desea que a la selección nacional le vaya realmente bien en el torneo. El exjugador del Barcelona valoró el nivel que viene mostrando la Albiceleste bajo la dirección de Lionel Scaloni desde hace varios años.

También destacó la importancia de tener a Messi en Inter Miami para realizar giras por Sudamérica. "Tener a Leo nos permite hacer este tipo de giras. Nos da la oportunidad de jugar partidos a los que quizás nosotros no estamos acostumbrados por el ambiente", señaló Mascherano.